बिहार MLC चुनाव: NDA ने घोषित किए 9 उम्मीदवार, मंत्री दीपक प्रकाश का पत्ता कटा; RJD बोली- उपेंद्र कुशवाहा के साथ 'खेला' हो गया!

'महागठबंधन अपनी सोचे, एनडीए में सब ठीक है'

आरजेडी के तंज पर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि महागठबंधन अपनी सोचे. एनडीए में सब ठीक है, उनके यहां की स्थिति बदतर है. एमएलसी के लिए उम्मीदवारी को लेकर जबकि बीजेपी ने कहा कि वे सभी सीट जीतेंगे. वहीं, NDA की उम्मीदवारी के बारे में कांग्रेस ने बताया कि दीपक प्रकाश का नाम लिस्ट में नहीं है. उन्होंने कहा कि गठबंधन के पास अपने दम पर जरूरी संख्या नहीं है और वह अंदरूनी कलह से जूझ रहा है. एक नेता को मंत्री तो बनाया गया लेकिन MLC नहीं, इससे पता चलता है कि गठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है.