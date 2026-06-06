बिहार MLC चुनाव: NDA ने घोषित किए 9 उम्मीदवार, मंत्री दीपक प्रकाश का पत्ता कटा; RJD बोली- उपेंद्र कुशवाहा के साथ 'खेला' हो गया!

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बिहार विधान परिषद के लिए एक सीट पर उपचुनाव और 9 सीट पर द्विवार्षिक चुनाव यानी कुल 10 सीट पर चुनाव 18 जून को होने वाला है. एनडीए ने नौ उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है. ऐसे में अब राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कोटे से मंत्री दीपक प्रकाश का मामला फंसता नजर आ रहा है. बिहार विधान परिषद के लिए एक सीट पर उपचुनाव है, जिसमें सत्तापक्ष की संख्या बेहद मजबूत स्थिति में हैं. 9 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें बीजेपी और जेडीयू ने चार-चार उम्मीदवार के नाम घोषित कर दिए हैं.
जेडीयू के चार उम्मीदवार में एक उम्मीदवार ललन प्रसाद उपचुनाव वाले सीट पर उम्मीदवार हैं. ऐसे में 9 सीटों के लिए एलजेपी आर के उम्मीदवार मिलकर कुल आठ उम्मीदवार हुए. एक सीट विपक्ष का बनता है. आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कहा कि दिल्ली में बैठक के बाद उम्मीदवार का नाम सामने आएगा.
RJD का दावा- उपेंद्र कुशवाहा के साथ खेला
NDA में यह उम्मीद थी कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के दीपक प्रकाश को उम्मीदवार बनाया जाएगा, क्योंकि वे बिहार सरकार में मंत्री तो हैं लेकिन किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं. अब जब NDA ने आठ सीटों और एक उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, तो दीपक प्रकाश की स्थिति अनिश्चित बनी हुई है. RJD का दावा है कि NDA ने उपेंद्र कुशवाहा के साथ खेला कर दिया है.
'महागठबंधन अपनी सोचे, एनडीए में सब ठीक है'
आरजेडी के तंज पर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि महागठबंधन अपनी सोचे. एनडीए में सब ठीक है, उनके यहां की स्थिति बदतर है. एमएलसी के लिए उम्मीदवारी को लेकर जबकि बीजेपी ने कहा कि वे सभी सीट जीतेंगे. वहीं, NDA की उम्मीदवारी के बारे में कांग्रेस ने बताया कि दीपक प्रकाश का नाम लिस्ट में नहीं है. उन्होंने कहा कि गठबंधन के पास अपने दम पर जरूरी संख्या नहीं है और वह अंदरूनी कलह से जूझ रहा है. एक नेता को मंत्री तो बनाया गया लेकिन MLC नहीं, इससे पता चलता है कि गठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है.
NDA के सभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान
बीजेपी के बयानों से साफ है कि NDA के सभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है. खासकर दस सीटों के लिए नौ उम्मीदवार. इसका साफ मतलब है कि गठबंधन के पास मौजूद अतिरिक्त संख्या को देखते हुए, एक सीट 'महागठबंधन' (Grand Alliance) के उम्मीदवार के लिए रखी गई है. अगर 'महागठबंधन' सच में कोई उम्मीदवार उतारता है और NDA की यही आखिरी लिस्ट रहती है, तो असल चुनाव की जरूरत नहीं पड़ेगी. हालांकि, मंत्री दीपक प्रकाश को लेकर राजनीतिक हलकों में अटकलें शुरू हो गई हैं और NDA के वरिष्ठ नेता अभी इस मामले पर चुप हैं.