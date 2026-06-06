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बिहार MLC चुनाव: NDA ने घोषित किए 9 उम्मीदवार, मंत्री दीपक प्रकाश का पत्ता कटा; RJD बोली- उपेंद्र कुशवाहा के साथ 'खेला' हो गया!

Bihar MLC Election: बिहार MLC चुनाव के लिए NDA ने अपने 9 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है. राष्ट्रीय लोक मोर्चा के दीपक प्रकाश को उम्मीदवार बनाए जाने की संभावना थी, लेकिन उनका पत्ता कट गया है. वहीं, इसपर आरजेडी ने तंज कसते हुए कहा कि NDA ने उपेंद्र कुशवाहा के साथ 'खेला' कर दिया है.

Written ByRAJNISHEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 06, 2026, 04:58 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 04:58 PM IST
बिहार MLC चुनाव: NDA ने घोषित किए 9 उम्मीदवार, मंत्री दीपक प्रकाश का पत्ता कटा; RJD बोली- उपेंद्र कुशवाहा के साथ 'खेला' हो गया!
Image Credit: उपेंद्र कुशवाहा (फाइल फोटो)

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