Bihar Politics: राहुल गांधी की यात्रा के बीच NDA की बड़ी तैयारी, 23 अगस्त से कार्यकर्ता सम्मेलन की होगी शुरुआत
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2885174
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar Politics: राहुल गांधी की यात्रा के बीच NDA की बड़ी तैयारी, 23 अगस्त से कार्यकर्ता सम्मेलन की होगी शुरुआत

Bihar Politics: एक ओर बिहार में आज से राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत कर दी है. तो वहीं दूसरी ओर एनडीए ने कार्यकर्ता सम्मेलन करने की घोषणा की है. मिली जानकारी के अनुसार, 23 अगस्त से राज्य भर में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन करेगा.

Edited By:  Shubham Raj|Last Updated: Aug 17, 2025, 05:26 PM IST

Trending Photos

बिहार में एनडीए की बड़ी तैयारी
बिहार में एनडीए की बड़ी तैयारी

Bihar Politics: बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाला है. इसे लेकर दोनों गठबंधन अब मैदान में उतर रहे हैं. इंडी गठबंधन की जहां आज से वोटर अधिकार यात्रा शुरू होने वाली है, वहीं एनडीए अब विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ता सम्मेलन करने जा रहा है. जनता दल यूनाइटेड (जदयू) प्रदेश कार्यालय में आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की तरफ से प्रेस वार्ता की गई. इस प्रेस वार्ता के दौरान इसकी घोषणा करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि एनडीए 23 अगस्त से पूरे बिहार में विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ता सम्मेलन करेगी.

यह भी पढ़ें: क्यों पड़ी वोटर अधिकार यात्रा की जरूरत? जानिए बिहार कांग्रेस ने क्या बताया

उन्होंने कहा कि पहले चरण में 42 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ता सम्मेलन किया जाएगा. सात चरणों में सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न होगा. यह कार्यक्रम 23 अगस्त से शुरू होगा और करीब एक महीने तक चलेगा. उन्होंने कहा कि एक दिन में करीब 14 सभाएं आयोजित की जाएंगी. भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि इसमें एनडीए के सभी नेता मौजूद रहेंगे. सभी नेता अलग-अलग कार्यक्रम में भाग लेंगे. उन्होंने बताया कि इस सम्मेलन में बिहार के विकास की गाथा लोगों को बताई जाएगी. जिस प्रकार बिहार में सरकार ने काम किया है, उसकी उपलब्धियों के बारे में लोगों को बताया जाएगा. इस दौरान 'सुशासन आपके द्वारा' के तहत आज एनडीए की ओर से जदयू कार्यालय से रथ रवाना किया गया.

दरअसल, इस रथ में जनता दल यूनाइटेड की तमाम महिलाएं सवार थीं. इस प्रेस वार्ता में जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, लोजपा (रामविलास) के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, हम के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार और रालोमो के प्रदेश अध्यक्ष मदन चौधरी ने मीडिया को संबोधित किया. इधर, इस प्रेस वार्ता में जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने इंडिया ब्लॉक के वोटर अधिकार यात्रा को लेकर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव की जोड़ी को 'पप्पू' और 'टप्पू' बताया. उन्होंने कहा कि ये दोनों युवराज पार्टी बचाने के अभियान में निकले हैं. 

उन्होंने कहा कि एक अपने नेतृत्व में 90 चुनाव हार चुके हैं और दूसरे न पढ़ाई में सफल रहे, न क्रिकेट में. वे सभी ग्राउंड से हार चुके हैं. दोनों युवराज को जनता ने स्थायी रूप से घर बैठा दिया है. उन्होंने बिना राहुल गांधी का नाम लिए कहा कि उन्हें याद होना चाहिए कि उनकी दादी के समय में इमरजेंसी लगाई गई थी और राजद के युवराज की पार्टी के शासनकाल में बंदूक की नोक पर वोट लिया जाता था. दोनों नेता जो वोट छीनने वाले हैं, आज वोट के अधिकार की बात करते हैं.

इनपुट- आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

Bihar politicsBihar NewsBihar Election 2025

Trending news

Sanjay Jaiswal
'लालू राज में राहुल बिहार आते तो हो जाता अपहरण', बीजेपी नेता संजय जायसवाल का हमला
Sheikhpura news
15 गांव पूरी तरह जलमग्न... नाव की संख्या मात्र 14, प्रशासन की तैयारी पर उठे सवाल
Munger News
Munger News: दो जगह, दो घटना, पानी में डूबने से 2 लोगों की मौत
Mallikarjun Kharge
खरगे के भाषण के दौरान RJD कार्यकर्ताओं की हूटिंग, बोले- नहीं सुनना है तो बाहर जाओ
Vote Adhikar Yatra
क्यों पड़ी वोटर अधिकार यात्रा की जरूरत? जानिए बिहार कांग्रेस ने क्या बताया
Vote Adhikar Yatra
'यहां चूना खैनी के साथ रगड़ दिया जाता है...', वोटर अधिकार यात्रा में बोले तेजस्वी
Dinesh Lal Yadav
पति-पत्नी की तरह लड़ते हैं निरहुआ और आम्रपाली दुबे! देखिए जब बीड़ी-पान पर हो गई बहस
Lalmuni Chaubey
बीजेपी को एक और बड़ा झटका, लालमुनि चौबे के बेटे हेमंत चौबे जन सुराज में शामिल
Ashok Choudhary
'CM नीतीश ने अच्छी सड़कें नहीं बनाई होतीं...तो वोटर अधिकार यात्रा बीच पंचर हो जाती'
Surya Hansda
क्या है सूर्या हांसदा एनकाउंटर केस, जिसकी वजह से झारखंड में आ गया सियासी भूंकप
;