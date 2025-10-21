Advertisement
NDA की चुनावी बिछी बिसात, महागठबंधन में सीटों का पेंच! हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने कसा भयंकर वाला तंज

Bihar Chunav 2025: बिहार चुनाव में एनडीए अपने विकास एजेंडे और एकजुटता के साथ चुनावी मैदान में हैहिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (HUM) के प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण ने महागठबंधन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनकी सीटों पर अभी भी उम्मीदवारों का बंटवारा तय नहीं, जबकि एनडीए ने सही ढंग से सीट बंटवारा और उम्मीदवार तय कर लिए हैं.

 

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 21, 2025, 03:14 PM IST

हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने कसा भयंकर वाला तंज

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में सीटों को लेकर उभरे विवाद के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के सहयोगी दल उत्साहित हैं. एनडीए में शामिल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (HUM) के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण ने मंगलवार को महागठबंधन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि महागठबंधन में तो इस चुनाव में 243 सीटों पर 255 से ज्यादा उम्मीदवार उतर गए हैं.

उन्होंने साफ कहा कि राजनीति में कोई दोस्ताना संघर्ष नहीं होता है. हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के मुख्य प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण ने कहा कि एनडीए ने सौहार्दपूर्ण तरीके से न केवल सीट बंटवारा किया बल्कि चुनावी मैदान में उम्मीदवार भी उतार दिए. अब चुनावी प्रचार भी शुरू हो गया है जबकि दूसरी ओर महागठबंधन में अभी तक उम्मीदवार तय नहीं हो सके हैं.

ये भी पढ़ें: JMM का महागठबंधन पर धोखे का आरोप, खुद को किया बिहार चुनाव से अलग

उन्होंने कहा कि आज मंगलवार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रचार अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रचार अभियान में आने वाले हैं. उन्होंने कहा कि एनडीए अपने विकास कार्यों को लेकर चुनावी मैदान में जा रही है और बिहार की जनता एनडीए को आशीर्वाद देने को भी तैयार है. हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता ने कहा कि एनडीए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है.

उल्लेखनीय है कि इस विधानसभा चुनाव में एनडीए की ओर से जदयू और भाजपा 100-101 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं, जबकि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोजपा (रामविलास) को 29 सीटें मिली हैं. पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (HUM) और राज्यसभा सदस्य उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को छह-छह सीटें मिली हैं. बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा. मतगणना 14 नवंबर को होगी.

इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

