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बिहार MLC चुनाव में NDA का पहला मुस्लिम कैंडिडेट, चिराग ने असरफ अंसारी पर लगाया दांव

Chirag Paswan On MLC Chunav 2026: बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए बीजेपी और जेडीयू के बाद अब चिराग पासवान ने भी अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है. चिराग पासवान की पार्टी लोजपा (रामविलास) से अशरफ अंसारी को उम्मीदवार बनाया गया है. से लेकर लोजपा (रामविलास) की ओर से एक लेटर जारी किया गया है. इस तरह से एनडीए की ओर से अशरफ अंसारी के रूप में एकमात्र मुस्लिम नेता को टिकट मिला है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 06, 2026, 12:07 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 12:07 PM IST
बिहार MLC चुनाव में NDA का पहला मुस्लिम कैंडिडेट, चिराग ने असरफ अंसारी पर लगाया दांव
Image Credit: चिराग ने असरफ अंसारी को टिकट दिया (File Photo)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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