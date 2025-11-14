एनडीए के पांच पांडव बिहार के चुनावी 'महाभारत' में छाए, रुझानों में हर तरफ जलवा

Bihar Chunav 2025: बिहार एनडीए में शामिल पांचों दलों को बारे में, जो पांच पांडव कहे जा रहे है. जिसमें भारतीय जनता पार्टी (BJP), जनता दल (यूनाइटेड) (JDU), लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) (LJP-R), हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा (HAM) और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) हैं.
Bihar Assembly Election Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के शुरुआती रुझानों में एनडीए के पांच पांडव छा गए. हर तरफ इनकी चर्चा हो रही है. बिहार की राजनीति में एनडीए (NDA) में 5 प्रमुख सियासी पार्टियां शामिल हैं, जिन्हें गठबंधन की ताकत माना जाता है. एनडीए में शामिल पांच दल बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करते नजर आ रहे हैं. चलिए जानते हैं एनडीए के पांच पांडव कौन हैं?
दरअसल, एनडीए में शामिल इन पांच दलों को राजनीतिक गलियारों में पीएम मोदी के 'पांच प्यारे' के तौर पर भी देखा जाता है. जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार एनडीए में शामिल पांचों दलों को बारे में, जो पांच पांडव कहे जा रहे है. जिसमें भारतीय जनता पार्टी (BJP), जनता दल (यूनाइटेड) (JDU), लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) (LJP-R), हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा (HAM) और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) हैं.
B+J+L+H+R का फुल फॉर्म क्या है?
B+ का मतलब BJP यानी भारतीय जनता पार्टी, जो एनडीए गठबंधन का सबसे बड़ा राष्ट्रीय दल है.
J+ का अर्थ JDU यानी जनता दल (यूनाइटेड). यह पार्टी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में है. जो एनडीए का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है.
L+ का मतलब LJP-R यानी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास). यह दल चिराग पासवान के नेतृत्व में है, जिसने साल 2024 के लोकसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया था.
H+ का अर्थ HAM यानी हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर). हम का का नेतृत्व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी करते हैं, जो वर्तमान में मोदी सरकार में मंत्री हैं.
R+ का मतलब यानी RLM यानी राष्ट्रीय लोक मोर्चा. इस दल की अगुवाई राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा करते हैं.
