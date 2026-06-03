विधान परिषद चुनाव में NDA की महागठबंधन को फिर से धूल चटाने की तैयारी, निशांत कुमार का नाम फाइनल

Bihar MLC Election 2026: बिहार में विधान परिषद की 9 स्थायी सीट और 1 सीट पर उपचुनाव 18 जून को होने हैं. 8 जून को नामांकन की अंतिम तारीख है और ऐसे में NDA की ओर से सभी 10 सीटों पर जीत दर्ज करने की रणनीति बनाई जा रही है. इस बार के विधान परिषद चुनाव के वोटर विधायक होंगे, क्योंकि यह सभी सीट विधानसभा कोटे की है. इस बार विधान परिषद के चुनावी चौसर में राष्ट्रीय जनता दल के सामने AIMIM को दिया हुआ वादा पूरा करने की चुनौती है. AIMIM ने विधान परिषद की एक सीट पर अपना दावा ठोका है. AIMIM का दावा है कि राज्यसभा चुनाव में उसके वोट आरजेडी को इसी शर्त पर मिली थी कि विधान परिषद चुनाव में उसके उम्मीदवार को लड़ाया जाएगा.

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अब राष्ट्रीय जनता दल के सामने दिक्कत यह है कि उसके पास जितने नंबर हैं, उतने में केवल एक सीट पर जीत हासिल हो सकती है. वह भी तब, जब एआईएमआईएम के अलावा महागठबंधन के बाकी सहयोगी भी वोट करें. ऐसे में वह एक सीट खुद रखे, कांग्रेस को दे या फिर एआईएमआईएम को. कांग्रेस को इसलिए, क्योंकि विधान परिषद में वह शून्य होने जा रही है.

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अगर AIMIM अपने दावे पर अड़ा रहता है तो 10वीं सीट भी राष्ट्रीय जनता दल के हाथ से निकल सकती है. हालांकि, NDA ने अपने सहयोगी के खाते में 2 सीट बांटने का फार्मूला तय किया है. उपेन्द्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को 1 सीट और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति को 1 सीट देना तय हुआ है. इसके अलावा, 4 सीट पर बीजेपी और 4 सीट पर जेडीयू के उम्मीदवार होंगे.

जेडीयू से निशांत कुमार का नाम फाइनल है तो बीजेपी से संजय मयूख को उम्मीदवार बनाया जा सकता है. हालांकि, संजय मयूख विधानसभा की बांकीपुर सीट पर नज़र गड़ाए हुए हैं, लेकिन बीजेपी सूत्रों के मुताबिक़, बांकीपुर सीट पर अंतिम फैसला बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन को करना है.

NDA की एकजुटता के आगे महागठबंधन में एक सीट को लेकर आपसी मतभेद से यह लगभग तय माना जा रहा है कि NDA राज्यसभा चुनाव की तरह ही विधान परिषद की सभी 10 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल को पटकनी देने की फूलप्रूफ तैयारी में है.