'फिर बनेगी NDA सरकार', जंगलराज का जिक्र कर जीतन राम मांझी के बेटे ने विपक्ष पर साधा निशाना

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार मंगलवार को समाप्त हो गया. हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मंत्री संतोष कुमार सुमन ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में फिर से जंगलराज वापस नहीं आने वाला है. यहां की जनता एनडीए को सत्ता में वापस ला रही है. संतोष कुमार सुमन ने कहा कि बिहार की जनता ने राजद को 15 साल का मौका दिया था. आपने बिहार के लिए क्या किया? बिहार में विकास के लिए क्या किया? आपने कितना बजट बढ़ाया? आपके पास क्या था? आपके पास कुछ भी नहीं था. संसाधन सिर्फ 23,800 करोड़ रुपए थे. उसके बाद आप शिक्षा पर कितना खर्च कर रहे थे? यहां कितने उद्योग धंधे लग रहे थे? कितने बड़े शोरूम बंद हो रहे थे? कितने व्यापारियों को पलायन करना पड़ा? जब आपको चोट लगती है, तो आपको इसकी याद जरूर आती है.

उन्होंने कहा कि राजद ने अपने कार्यकाल में कुछ नहीं किया था, इसीलिए उसको सत्ता से बाहर जाना पड़ा था. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में विकास हो रहा है. जनता ने मन बना लिया है फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है. बिहार की जनता को विकास चाहिए न कि पहले का जंगलराज.

राजद नेता तेजस्वी यादव के इस बयान 'बिहार को रोजगार देने वाली सरकार चाहिए' पर संतोष कुमार सुमन ने कहा, 'वे जिस तरह के वादे कर रहे हैं, उन्हें यह भी सोचना चाहिए कि वे उन्हें कैसे पूरा करेंगे. हर घर में सरकारी नौकरी, हमें नहीं लगता कि यह संभव है. हां, आप रोजगार देने की बात कर सकते हैं, लेकिन हम पहले ही कर चुके हैं. महागठबंधन के खोखले वादे हैं, झूठे वादे हैं और इनका कोई महत्व नहीं है. जब उन्हें मौका ही नहीं मिलेगा, जनता का आशीर्वाद ही नहीं मिलेगा तो इन वादों का कोई मतलब नहीं है.'

हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, 'मुझे लगता है कि बिहार की जनता ने मन बना लिया है और वे एनडीए के पक्ष में हैं. मैं सभी मतदाताओं को शुभकामनाएं देता हूं और मुझे लगता है कि हम बहुत आसानी से फिर से सरकार बनाएंगे और बिहार में विकास की गति को बनाए रखेंगे.'

