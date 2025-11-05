Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2989552
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

'फिर बनेगी NDA सरकार', जंगलराज का जिक्र कर जीतन राम मांझी के बेटे ने विपक्ष पर साधा निशाना

Bihar Chunav 2025: बिहार चुनाव के पहले चरण का प्रचार थमते ही हम प्रमुख संतोष सुमन ने महागठबंधन पर तीखा हमला बोलते हुए दावा किया कि राज्य में फिर से NDA की सरकार बनेगी और बिहार किसी भी कीमत पर जंगलराज की वापसी नहीं चाहता. तेजस्वी यादव के वादों को खोखला बताते हुए उन्होंने कहा कि जनता विकास पर भरोसा करती है, न कि झूठे वादों पर.

 

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Nov 05, 2025, 02:16 PM IST

Trending Photos

फिर बनेगी NDA सरकार", जंगलराज का जिक्र कर जीतन राम मांझी के बेटे का विपक्ष पर वार
फिर बनेगी NDA सरकार", जंगलराज का जिक्र कर जीतन राम मांझी के बेटे का विपक्ष पर वार

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार मंगलवार को समाप्त हो गया. हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मंत्री संतोष कुमार सुमन ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में फिर से जंगलराज वापस नहीं आने वाला है. यहां की जनता एनडीए को सत्ता में वापस ला रही है. संतोष कुमार सुमन ने  कहा कि बिहार की जनता ने राजद को 15 साल का मौका दिया था. आपने बिहार के लिए क्या किया? बिहार में विकास के लिए क्या किया? आपने कितना बजट बढ़ाया? आपके पास क्या था? आपके पास कुछ भी नहीं था. संसाधन सिर्फ 23,800 करोड़ रुपए थे. उसके बाद आप शिक्षा पर कितना खर्च कर रहे थे? यहां कितने उद्योग धंधे लग रहे थे? कितने बड़े शोरूम बंद हो रहे थे? कितने व्यापारियों को पलायन करना पड़ा? जब आपको चोट लगती है, तो आपको इसकी याद जरूर आती है.

उन्होंने कहा कि राजद ने अपने कार्यकाल में कुछ नहीं किया था, इसीलिए उसको सत्ता से बाहर जाना पड़ा था. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में विकास हो रहा है. जनता ने मन बना लिया है फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है. बिहार की जनता को विकास चाहिए न कि पहले का जंगलराज.

ये भी पढ़ें: 'हम समर्थन करते हैं', संतोष सहनी के उम्मीदवारी वापस लेने पर बोले तेजस्वी यादव

Add Zee News as a Preferred Source

राजद नेता तेजस्वी यादव के इस बयान 'बिहार को रोजगार देने वाली सरकार चाहिए' पर संतोष कुमार सुमन ने कहा, 'वे जिस तरह के वादे कर रहे हैं, उन्हें यह भी सोचना चाहिए कि वे उन्हें कैसे पूरा करेंगे. हर घर में सरकारी नौकरी, हमें नहीं लगता कि यह संभव है. हां, आप रोजगार देने की बात कर सकते हैं, लेकिन हम पहले ही कर चुके हैं. महागठबंधन के खोखले वादे हैं, झूठे वादे हैं और इनका कोई महत्व नहीं है. जब उन्हें मौका ही नहीं मिलेगा, जनता का आशीर्वाद ही नहीं मिलेगा तो इन वादों का कोई मतलब नहीं है.'

हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, 'मुझे लगता है कि बिहार की जनता ने मन बना लिया है और वे एनडीए के पक्ष में हैं. मैं सभी मतदाताओं को शुभकामनाएं देता हूं और मुझे लगता है कि हम बहुत आसानी से फिर से सरकार बनाएंगे और बिहार में विकास की गति को बनाए रखेंगे.'
इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025

Trending news

bihar chunav 2025
सम्राट चौधरी, अनंत सिंह, तेजस्वी, खेसारी समेत कई दिग्गजों का भाग्य कल होगा लॉक
Sharda Sinha
'आज भी गूंजते हैं बिहार कोकिला के मधुर गीत', पुण्यतिथि पर नेताओ ने दी श्रद्धांजलि
tractor fire
झारखंड में मची सनसनी, आधी रात अज्ञात लोगों ने ट्रैक्टर को लगाई आग
'सेना पर 10 प्रतिशत...'
'सेना पर 10 प्रतिशत...', राहुल गांधी पर चिराग पासवान का करारा प्रहार
bihar chunav 2025
मोकामा, छपरा, तारापुर और राघोपुर.. पहले चरण की 10 हॉट सीटों का पूरी जानकारी यहां लें
Jharkhand news
झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने दिया इस्तीफा, सरकार की पुष्टि का इंतजार
Pawan Singh
प्रचार के लिए जा रहे थे पवन सिंह, बीच में खत्म हो गया हेलीकॉप्टर का फ्यूल और फिर...
PM Modi
पटना साहिब में अनुराग ठाकुर ने टेका मत्था, पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं
Tejashwi Yadav
'हम समर्थन करते हैं', संतोष सहनी के उम्मीदवारी वापस लेने पर बोले तेजस्वी यादव
bihar chunav 2025
1st फेज में मतदान से पहले PM मोदी ने बदल दिया माहौल! सर्वे में देखिए CM नीतीश का हाल