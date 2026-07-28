बांकीपुर में प्रचार के आखिरी दिन NDA की हुंकार, '2005 के पहले का पटना याद करे जनता, विकास के नाम पर नीरज की जीत तय'

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बिहार की राजधानी पटना के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार के अंतिम दिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में एनडीए के प्रमुख घटक दलों के प्रदेश अध्यक्षों ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की. इस दौरान बीजेपी, जदयू, लोजपा (रामविलास), हम (HAM) और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के शीर्ष नेताओं ने एक मंच पर आकर एनडीए प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा की जीत का दावा किया. साथ ही विपक्ष पर जमकर हमला बोला.
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी का विपक्ष पर वार
भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि चुनाव के प्रचार का आज अंतिम दिन है. 27 जुलाई, 2026 दिन सोमवार का रोड शो अपने आप में अभूतपूर्व था. बांकीपुर की जनता जिस तरह से आशीर्वाद दे रही थी. वह इस बात को दर्शाता है कि एनडीए की जीत होगी. उन्होंने कहा कि लोग बोल रहे हैं कि बांकीपुर में विकास का काम हुआ है.
बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने तेजस्वी यादव पर भी जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता केवल पार्ट-टाइम राजनीति करते हैं. पूरे चुनाव प्रचार से गायब रहकर मतदान से महज 2 दिन पहले आते हैं. बिहार की जनता ऐसे नेता को गंभीरता से नहीं लेती है.
प्रशांत किशोर पर निशाना साधते हुए संजय सरावगी ने कहा कि एक और नेता है, उनके भाषा से लग रहा है कि बैखलाहाट में हैं. 98 फीसदी प्रत्याशी का जमानत जब्त हो चुका है. उनके पास 200 करोड़ की संपत्ति है. गरीबों का मसीहा बन रहे है. इस उपचुनाव में एनडीए प्रचंड बहुमत से जीत रहे है.
जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का बयान जानिए
एनडीए के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि इसमें हमारे प्रत्याशी भारी अंतर से चुनाव जीत रहे है. नीतीश कुमार जी ने भी नीरज सिन्हा के पक्ष में मतदान के लिए अपील किया है. बिहार के विकास के लिए नीरज सिन्हा के पक्ष में मतदान करें. उन्होंने कहा कि एनडीए के सभी नेता कार्यकर्ता चट्टानी एकता के साथ खड़े हैं. एक नेता कहते थे कि 25 से ज्यादा सीट आएगी, तो सन्यास लें लेंगे, आज वो चुनाव लड़ रहे हैं.
जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार के वीडियो को AI का वीडियो बता रहे है. विपक्ष के नेता को समय नहीं है और चुनाव में वोट मांगते है. वह यूरोप में पार्टी क्यों नहीं बना लेते है?
'वे इस चुनाव में 5 हजार वोटों के भीतर ही सिमट कर रह जाएंगे'
इस दौरान लोजपा (रामविलास) के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने बड़ा बयान दिया. उन्होंने प्रशांत किशोर का नाम लिए बिना तगड़ा हमला बोला. राजू तिवारी ने कहा कि एक नेता है, जिनकी पार्टी के 98 फीसदी प्रत्याशी का जमानत पूरे बिहार में जब्त हुआ, वो 5 हजार के अंदर निपट जायेंगे. बांकीपुर में नितिन नविन का पारिवारिक रिश्ता है. मैं कहता हूं मात्र औपचारिकता है.
जनता 5 वर्ष के लिए वोट दी थी: HAM प्रदेश अध्यक्ष
हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार ने कहा कि बांकीपुर स्थाई रूप से बीजेपी के पक्ष में रहा है. जनता 5 वर्ष के लिए वोट दी थी. अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन राज्य के लिए गौरव की बात है कि बिहार के लाल बांकीपुर के विधायक राष्ट्रीय अध्यक्ष बने. हर तरफ लोग से बात हो रही है, सबका कहना है यहां जीत नीरज कुमार सिन्हा की होगी.
RLM प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार सिंह का बयान
राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार सिंह ने कहा कि साल 2005 के पहले पटना की क्या स्थिति थी? अब यहां का विकास देखिए, मरीन ड्राइव और पूरे पटना में काम हुआ है. एक नेता गायब रहते है, चुनाव के 2 दिन पहले आ जाते है. उन्होंने प्रशांत किशोर का नाम लिए कहा कि एक प्रबंधन वाले नेता आए है. साथ ही आलोक कुमार सिंह ने कहा कि एनडीए सरकार में हम सुरक्षित रह सकते है. इसलिए जनता चुनती है.