बांकीपुर में प्रचार के आखिरी दिन NDA की हुंकार, '2005 के पहले का पटना याद करे जनता, विकास के नाम पर नीरज की जीत तय'

जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का बयान जानिए

एनडीए के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि इसमें हमारे प्रत्याशी भारी अंतर से चुनाव जीत रहे है. नीतीश कुमार जी ने भी नीरज सिन्हा के पक्ष में मतदान के लिए अपील किया है. बिहार के विकास के लिए नीरज सिन्हा के पक्ष में मतदान करें. उन्होंने कहा कि एनडीए के सभी नेता कार्यकर्ता चट्टानी एकता के साथ खड़े हैं. एक नेता कहते थे कि 25 से ज्यादा सीट आएगी, तो सन्यास लें लेंगे, आज वो चुनाव लड़ रहे हैं.