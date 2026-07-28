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बांकीपुर में प्रचार के आखिरी दिन NDA की हुंकार, '2005 के पहले का पटना याद करे जनता, विकास के नाम पर नीरज की जीत तय'

Bankipur Assembly By-Election: भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि चुनाव के प्रचार का आज अंतिम दिन है. 27 जुलाई, 2026 दिन सोमवार का रोड शो अपने आप में अभूतपूर्व था. बांकीपुर की जनता जिस तरह से आशीर्वाद दे रही थी. वह इस बात को दर्शाता है कि एनडीए की जीत होगी.

Written BySunny KumarEdited ByShailendra
Published: Jul 28, 2026, 04:33 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 04:33 PM IST
बांकीपुर में प्रचार के आखिरी दिन NDA की हुंकार, '2005 के पहले का पटना याद करे जनता, विकास के नाम पर नीरज की जीत तय'
Image Credit: (Z News) बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के अंतिम दिन बीजेपी कार्यालय में NDA की संयुक्त प्रेस वार्ता

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Sunny Kumar

Sunny Kumar

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता में परास्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद से Z Bihar-Jharkhand के साथ जुड़े हुए हैं. पिछले तीन वर्षों से पटना में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं. मुख्य रूप से राजनीतिक खबरों की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके साथ ही शिक्षा, खेल, सॉफ्ट स्टोरी तथा पुलिस मुख्यालय से जुड़ी खबरों को कवर करते हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बिहार में प्रगति यात्रा एवं समृद्धि यात्रा का व्यापक कवरेज किया है. लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और उपचुनाव की जमीनी स्तर से रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है.

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