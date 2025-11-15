Bihar Chunav Result 2025: इस बार भी CM बन जाने के बाद भी इन दो मुख्यमंत्रियों का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएंगे नीतीश कुमार

Nitish Kumar Landslide Vicotry: हाल ही में आए चक्रवात 'मोंथा' ने बंगाल, बिहार और ओडिशा में जमकर तबाही मचाई थी. बिहार चुनाव में भी इसका असर देखने को मिला था. इस चक्रवात के कारण तेजस्वी यादव और अमित शाह जैसे तमाम नेताओं ने अपनी चुनावी जनसभाएं रद्द कर दी थीं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर भी जनता के बीच पहुंच गए थे. हेलीकॉप्टर ने उड़ने से मना कर दिया तो मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से जनता के बीच पहुंच गए थे. इसका असर कल यानी 14 नवंबर को आए परिणामों में साफ देखने को मिला. 14 नवंबर को बिहार में 'NiMo' तूफान आया और महागठबंधन को उड़ा ले गया. इस चुनावी तूफान में महागठबंधन के तमाम किले ध्वस्त हो गए. बिहार चुनाव में प्रचंड बहुमत से वापसी करने के बाद नीतीश कुमार अब 10वीं बार CM पद की शपथ लेंगे. यह अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा. देश का कोई भी नेता इस कीर्तिमान तक नहीं पहुंच सका है. इस असाधारण लक्ष्य तक पहुंचने के बावजूद नीतीश कुमार इन दो मुख्यमंत्रियों का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएंगे.

नीतीश कुमार के नाम सबसे ज्यादा 9 बार सीएम पद की शपथ लेने का रिकॉर्ड है. इस बार वे 10वीं बार शपथ लेंगे. इसके बावजूद सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड सिक्किम के पवन कुमार चामलिंग के पास है. पवन चामलिंग 24 साल और 165 दिनों तक सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे थे. वे 12 दिसंबर 1994 को सिक्किम के सीएम बने थे और 26 मई 2019 तक इस पद पर रहे थे. उनके बाद ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का नाम आता है. वे 24 साल 99 दिन तक इस पद रहे. वे 5 मार्च 2000 से 12 जून 2024 तक ओडिशा के मुख्यमंत्री रहे थे. पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रह चुके ज्योति बसु का नंबर तीसरा है. वे 23 साल 137 दिन तक सीएम पद पर रहे. नीतीश कुमार अभी इस लिस्ट में 8वें नंबर पर आते हैं.

बता दें कि नीतीश कुमार ने पहली बार साल 2000 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तब वो महज 7 दिन के लिए बिहार के मुख्यमंत्री बने थे. इसके बाद उन्होंने कई बार गठबंधन बनाए और तोड़े, जिसके चलते उन्हें बार-बार इस्तीफा देना पड़ा और फिर सीएम पद की शपथ लेनी पड़ी. अब तक वे 9 बार सीएम पद की शपथ ले चुके हैं. 22 नवंबर 2025 तक वे (नीतीश कुमार) बतौर मुख्यमंत्री 19 साल 95 दिन का कार्यकाल पूरा कर लेंगे. अगर इसमें अगले 5 साल और जोड़ दिए जाएं तो 24 साल 95 दिन हो जाएगा. यानी नीतीश कुमार के लिए पवन चामलिंग का रिकॉर्ड तोड़ पाना अब संभव नहीं लग रहा है.

