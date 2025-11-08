'कट्टा नहीं, विकास की सरकार चाहिए', एनडीए नेताओं ने राजद कार्यकाल पर दी तीखी प्रतिक्रिया

Bihar Chunav 2025: बिहार के बेतिया में पीएम मोदी की रैली के बाद एनडीए नेताओं ने राजद के कार्यकाल को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि बिहार में 'कट्टा सरकार' नहीं, बल्कि 'विकास और शांति की सरकार' कायम रहेगी. भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने कहा, 'यहां पर राजद की रंगदारी कभी नहीं चलेगी. जितनी भी ज्यादा वोटिंग हो रही है, वह सब एनडीए के पक्ष में है. जब जनता किसी सरकार से नाराज होती है तो वोटिंग प्रतिशत गिरता है, लेकिन इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है. यह इस बात का सबूत है कि जनता को एनडीए सरकार पसंद है.'

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

उन्होंने आगे कहा कि भाजपा और एनडीए परिवारवाद के खिलाफ हैं. यह सुशासन की सरकार है. चुनाव के नतीजे आने के बाद कट्टा और रंगदारी करने वाले लोग अपने घरों में दरवाजे बंद करके बैठ जाएंगे. केंद्रीय राज्यमंत्री सतीश चंद्र दुबे ने विश्वास जताते हुए कहा, 'यह संख्या 200 पार करेगी. जनता का जोश और भरोसा देखकर साफ है कि दोनों चरणों में एनडीए भारी बहुमत से सरकार बनाएगा.'

Add Zee News as a Preferred Source

सांसद सुनील कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर वर्ग के लिए काम किया है. आज बिहार की महिलाएं सशक्त हैं और कानून-व्यवस्था मजबूत है. पहले जब तेजस्वी यादव के माता-पिता की सरकार थी, तब चरवाहा विद्यालय चलता था और अपराधियों को सीएम हाउस से संरक्षण मिलता था, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार ने सबकुछ बदल दिया.

विधायक उमाकांत सिंह ने भी राजद शासन को 'जंगलराज' बताया. उन्होंने कहा, 'उस दौर में गोली-लाठी की सरकार थी. बच्चों के हाथों में किताबों की जगह कट्टा थमाया जाता था, हर दिन हत्याएं और अपहरण होते थे. लेकिन यह धरती महात्मा गांधी की कर्मभूमि है. सत्य, अहिंसा और विकास की भूमि है. यहां कट्टा और बंदूक की नहीं, शांति और विकास की सरकार चाहिए.'

भाजपा कार्यकर्ता साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि 2014 के बाद डबल इंजन की सरकार ने बिहार का चेहरा बदल दिया है. हर गांव तक बिजली पहुंची है, कई जगह बिजली बिल माफ किए गए हैं. महिलाओं के लिए कई योजनाएं शुरू हुईं. अब बिहार की महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं. उन्हें डर नहीं, भरोसा है कि डबल इंजन की सरकार ही उनके सपनों को पूरा कर सकती है.

वही, भाजपा नेता रेणु देवी ने कहा, 'हमें कट्टा सरकार नहीं चाहिए, हमें शांति और अहिंसा की सरकार चाहिए. बिहार की महिलाएं अब किसी झूठे वादे के झांसे में नहीं आने वाली हैं. यह महात्मा गांधी की भूमि है, यहां विकास और शांति चाहिए, हिंसा नहीं.'

-आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!