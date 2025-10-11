Bihar Chunav 2025: सीट शेयरिंग से पहले NDA में बड़े उलटफेर की आशंका! उपेंद्र कुशवाहा ने कहा- 'कुछ दलों का आना-जाना संभव'

NDA meeting in Delhi: दिल्ली में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की बड़ी बैठक चल रही है, जिसमें सभी सहयोगी दलों के प्रमुख नेता शामिल हैं. बिहार से पूर्व सांसद रामकृपाल यादव और उपेंद्र कुशवाहा भी इस बैठक में मौजूद हैं. बैठक का मकसद आगामी विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन के भीतर चल रही मतभेदों और सीट बंटवारे के मुद्दों को सुलझाना है.

बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए रामकृपाल यादव ने कहा कि "पूरा एनडीए परिवार एकजुट है. कुछ छोटे-मोटे मुद्दे हैं जिन पर वरिष्ठ नेता विचार कर रहे हैं. आज या कल तक सभी चीजें साफ हो जाएंगी. एनडीए के सभी घटक दल एक साथ मिलकर विपक्षी महागठबंधन का मुकाबला करेंगे."

एनडीए के घटक दल राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (RLSP) के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा कि बातचीत जारी है और सभी मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हो रही है. उन्होंने कहा, "अभी तक पूरी बात नहीं हुई है, लेकिन बैठक इसी उद्देश्य से बुलाई गई है कि सभी मिलकर समाधान निकालें. आने वाले चुनाव में एनडीए मजबूती से उतरने वाला है." साथ ही उन्होंने यह भी संकेत दिया कि एनडीए में कुछ दलों का आना-जाना हो सकता है. "एनडीए के पांचों पांडव मिलकर महागठबंधन के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे," उन्होंने कहा.

जब तेजस्वी यादव के हालिया बयान पर उनसे सवाल पूछा गया कि अगर उनकी सरकार बनी तो "हर घर में एक सरकारी नौकरी" दी जाएगी, तो रामकृपाल यादव ने इसे चुनावी वादा बताते हुए कहा, "तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हर घर में नौकरी देंगे, लेकिन यह संभव नहीं है. बिहार में साढ़े तीन करोड़ परिवार हैं और मात्र 26 से 27 लाख सरकारी पद हैं. यह कहना सिर्फ जनता को गुमराह करना है. बिहार की जनता अब ठगी नहीं खाएगी."

रामकृपाल यादव ने कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि "कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर अभी भी सहमति नहीं बनी है. तेजस्वी यादव को कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से सीएम उम्मीदवार नहीं माना है. मुकेश सहनी के नाम को भी उपमुख्यमंत्री पद के लिए अस्वीकार किया गया है. वहां सीटों और पदों को लेकर बारगेनिंग चल रही है."

इस बीच हम पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी सियासी माहौल पर टिप्पणी करते हुए कहा कि "कम से कम 15 ग्राम ही दे दो, सब ठीक रहेगा." मांझी का यह बयान उनके राजनीतिक अंदाज को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि सभी दलों के बीच मतभेद अगले दो दिनों में सुलझ जाएंगे और एनडीए पूरी एकजुटता के साथ चुनाव में उतरेगा.

