Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2957617
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar Chunav 2025: सीट शेयरिंग से पहले NDA में बड़े उलटफेर की आशंका! उपेंद्र कुशवाहा ने कहा- 'कुछ दलों का आना-जाना संभव'

Bihar Poiltics: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की दिल्ली में चल रही बड़ी बैठक में मौजूद रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने एक बड़ा राजनीतिक संकेत दिया. उन्होंने कहा कि बातचीत सकारात्मक है, लेकिन यह भी जोड़ा कि गठबंधन में कुछ दलों का 'आना-जाना' हो सकता है, जिससे सीटों के समीकरण और भी अस्थिर हो सकते हैं. कुशवाहा ने दोहराया कि "एनडीए के पांचों पांडव" मिलकर चुनाव लड़ेंगे.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 11, 2025, 05:58 PM IST

Trending Photos

राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (RLSP) के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा
राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (RLSP) के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा

NDA meeting in Delhi: दिल्ली में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की बड़ी बैठक चल रही है, जिसमें सभी सहयोगी दलों के प्रमुख नेता शामिल हैं. बिहार से पूर्व सांसद रामकृपाल यादव और उपेंद्र कुशवाहा भी इस बैठक में मौजूद हैं. बैठक का मकसद आगामी विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन के भीतर चल रही मतभेदों और सीट बंटवारे के मुद्दों को सुलझाना है.

बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए रामकृपाल यादव ने कहा कि "पूरा एनडीए परिवार एकजुट है. कुछ छोटे-मोटे मुद्दे हैं जिन पर वरिष्ठ नेता विचार कर रहे हैं. आज या कल तक सभी चीजें साफ हो जाएंगी. एनडीए के सभी घटक दल एक साथ मिलकर विपक्षी महागठबंधन का मुकाबला करेंगे."

एनडीए के घटक दल राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (RLSP) के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा कि बातचीत जारी है और सभी मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हो रही है. उन्होंने कहा, "अभी तक पूरी बात नहीं हुई है, लेकिन बैठक इसी उद्देश्य से बुलाई गई है कि सभी मिलकर समाधान निकालें. आने वाले चुनाव में एनडीए मजबूती से उतरने वाला है." साथ ही उन्होंने यह भी संकेत दिया कि एनडीए में कुछ दलों का आना-जाना हो सकता है. "एनडीए के पांचों पांडव मिलकर महागठबंधन के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे," उन्होंने कहा.

Add Zee News as a Preferred Source

जब तेजस्वी यादव के हालिया बयान पर उनसे सवाल पूछा गया कि अगर उनकी सरकार बनी तो "हर घर में एक सरकारी नौकरी" दी जाएगी, तो रामकृपाल यादव ने इसे चुनावी वादा बताते हुए कहा, "तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हर घर में नौकरी देंगे, लेकिन यह संभव नहीं है. बिहार में साढ़े तीन करोड़ परिवार हैं और मात्र 26 से 27 लाख सरकारी पद हैं. यह कहना सिर्फ जनता को गुमराह करना है. बिहार की जनता अब ठगी नहीं खाएगी."

रामकृपाल यादव ने कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि "कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर अभी भी सहमति नहीं बनी है. तेजस्वी यादव को कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से सीएम उम्मीदवार नहीं माना है. मुकेश सहनी के नाम को भी उपमुख्यमंत्री पद के लिए अस्वीकार किया गया है. वहां सीटों और पदों को लेकर बारगेनिंग चल रही है."

इस बीच हम पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी सियासी माहौल पर टिप्पणी करते हुए कहा कि "कम से कम 15 ग्राम ही दे दो, सब ठीक रहेगा." मांझी का यह बयान उनके राजनीतिक अंदाज को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि सभी दलों के बीच मतभेद अगले दो दिनों में सुलझ जाएंगे और एनडीए पूरी एकजुटता के साथ चुनाव में उतरेगा.

रिपोर्ट- सुन्दरम

ये भी पढ़ें- PK पहुंचे राघोपुर, तेजस्वी को उन्हीं के घर में घेरा, कहा- 'सालों सत्ता में रहे, पर विकास नहीं किया'

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Ramkripal YadavBihar politicsbihar chunav 2025

Trending news

Ramkripal Yadav
सीट शेयरिंग से पहले NDA में बड़े उलटफेर की आशंका! उपेंद्र कुशवाहा ने कहा- कुछ दलों...
Manisha Rani
कितनी पढ़ी-लिखी हैं बिग बॉस फेम मनीषा रानी? 'राइज एंड फॉल' में उड़ा रही गर्दा
bihar chunav 2025
घोसी विधानसभा सीट बनी महागठबंधन की 'अग्निपरीक्षा', CPI-ML और RJD में खींचतान!
Amrapali Dubey
रहें तैयार... आज शाम आम्रपाली दुबे की 'टीवी वाली बीवी' फिल्म का होगा प्रीमियर
Bihar politics
Bihar Chunav 2025: बिहार में चुनाव से पहले दलबदल की राजनीति ने पकड़ी रफ्तार, RJD ने
JP Narayan Birth Anniversary
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने जेपी नारायण के घर पहुंचकर दी श्रद्धांजलि
Bhojpuri news
खेसारी की 'चंदा' को देख चांद भी शरमाया! जब करवा चौथ पर दुल्हन सी सजीं
bihar chunav 2025
बदलाव चाहते हैं बिहार के मतदाता पर अव्यवस्था नहीं! NDA के रीढ़ की हड्डी है BJP
Munger Assembly Seat
Munger Assembly Seat: मुंगेर की जनता अंत तक नहीं खोलती अपने पत्ते, इस बार किसकी जीत?
Santosh Kushwaha
सीएम नीतीश कुमार ने 24 घंटे के अंदर राजद से लिया बदला, इस कद्दावर नेता को तोड़ लिया