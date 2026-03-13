बिहार राज्यसभा चुनाव का 'सुपर संडे': 15 मार्च को विजय चौधरी के घर खुलेगा पत्ता, 15 घंटे पहले विधायकों को मिलेगा 'वोटिंग मंत्र'

Rajya Sabha Election 2026: राज्यसभा चुनाव को लेकर एनडीए विधायक दल की गुरुवार शाम को डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर हुई बैठक और प्रशिक्षण में सभी विधायकों को पटना में ही रहने के निर्देश दिए गए हैं. कल यानी शनिवार को भी एनडीए के सभी 202 विधायकों को राज्यसभा चुनाव के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा. उसके बाद रविवार यानी 15 मार्च को विधायकों की फिर से बैठक बुलाई गई है. बताया जा रहा है कि 15 मार्च की रात को विजय चौधरी के आवास पर हुई बैठक में विधायकों को बताया जाएगा कि वो किस प्रत्याशी के पक्ष में वोट करेंगे. पहली वरीयता किसको रखेंगे और दूसरी वरीयता किसको. सम्राट चौधरी के आवास पर हुई बैठक के बाद विधायकों को रात्रि भोज भी दिया गया.

गुरुवार को हुई बैठक में रणनीति बनाई गई कि राज्यसभा की सभी 5 सीटों पर कैसे जीत हासिल करनी है. विधायकों को निर्देश दिया गया कि 16 मार्च तक वे पटना छोड़कर न जाएं. 14 मार्च को उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर विधायकों की ट्रेनिंग होगी तो 15 मार्च को जेडीयू विधायक और मंत्री विजय कुमार चौधरी के आवास पर सभी विधायकों को बुलाया गया है. गुरुवार को हुई बैठक में भाजपा के झंझारपुर से विधायक नीतीश मिश्रा ने सभी विधायकों को ट्रेनिंग दी, लेकिन अभी यह नहीं बताया गया है कि कौन विधायक किस प्रत्याशी को वोट देगा.

14 मार्च को उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर भी विधायकों की ट्रेनिंग के बाद रात्रि भोज दिया जाएगा. उसके बाद यही काम विजय कुमार चौधरी के आवास पर किया जाएगा. बैठक में भाजपा के 89, जेडीयू के 85, लोजपा रामविलास के 19, हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के 5 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 4 विधायकों की मौजूदगी रहेगी. बताया जा रहा है कि संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी के आवास पर 15 मार्च को होने वाली बैठक में वोटिंग से 15 घंटे पहले बताया जाएगा कि कौन विधायक राज्यसभा के किस प्रत्याशी को वोट करने वाला है.

राज्यसभा चुनाव में एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, रामनाथ ठाकुर, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, शिवेश राम और रालोमो अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा प्रत्याशी बनाए गए हैं. दूसरी ओर, 5वीं सीट के लिए राष्ट्रीय जनता दल की ओर से अमरेंद्र धारी सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है. एनडीए के पास 202 विधायकों की ताकत है और उसके 4 प्रत्याशी आराम से जीत हासिल कर सकते हैं. 5वीं सीट के लिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और राजद प्रत्याशी अमरेंद्र धारी सिंह के बीच कड़ी टक्कर चल रही है. 5वीं सीट के लिए एनडीए को 3 तो राष्ट्रीय जनता दल को 6 विधायक कम पड़ रहे हैं. 5वीं सीट के लिए एनडीए और महागठबंधन दोनों धड़ों की नजर ओवैसी की पार्टी के 5 और बसपा के एक विधायक पर नजर है.

भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए बिहार में केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा और छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय कुमार शर्मा को पर्यवेक्षक बनाया है. दोनों नेता दो दिनों से पटना में ही मौजूद हैं और 5वीं सीट हासिल करने के लिए वोटों का जुगाड़ करने में जुटे हैं. भाजपा नेताओं की नजर बसपा के इकलौते विधायक सतीश सिंह यादव पर ​है. साथ ही कांग्रेस के भी कुछ विधायकों पर डोरे डाले जा रहे हैं. क्रॉस वोटिंग से लेकर महागठबंधन के कुछ विधायकों को वोटिंग से दूर करने की रणनीति भी बनाई जा रही है.