Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2957266
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

NDA Seat Sharing: बीजेपी को अब अपने चाणक्य से ही उम्मीद, सीट शेयरिंग पर अमित शाह करेंगे चिराग-मांझी और कुशवाहा को सेट

Amit Shah Bihar NDA Meeting: चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की नाराजगी को दूर करने के लिए अब बीजेपी के चुनावी चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद मैदान में उतर चुके हैं. शाह के साथ मीटिंग के लिए मांझी और कुशवाहा दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, जबकि चिराग पहले से ही दिल्ली में मौजूद हैं.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Oct 11, 2025, 01:58 PM IST

Trending Photos

अमित शाह
अमित शाह

Amit Shah Meeting Bihar NDA Leaders: बिहार NDA में सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है. बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने आज (शनिवार, 11 अक्टूबर) शाम तक सीट बंटवारे का ऐलान हो जाने का दावा किया है, लेकिन सुबह-सुबह ही रालोमो अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के एक ट्वीट ने खलबली मचा दी. कुशवाहा ने एक्स पर लिखा कि इधर-उधर की खबरों पर मत जाइए. वार्ता अभी पूरी नहीं हुई है. इंतजार कीजिए...! मीडिया में कैसे खबर चल रही है, मुझको नहीं पता. अगर कोई खबर प्लांट कर रहा है तो यह छल है, धोखा है. आप लोग ऐसे ही सजग रहिए. चिराग पासवान और जीतन राम मांझी पहले से नाराज बताए जा रहे हैं. उन्हें मनाने के लिए बीजेपी के कई नेता लगे हुए हैं, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं. इसके बाद पार्टी ने अब अपने चुनावी चाणक्य यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ही मैदान में उतार दिया है. 

खबर अपडेट हो रही है...

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

NDA seat sharingbihar chunav 2025

Trending news

Prashant Kishor
कहां के रहने वाले हैं प्रशांत किशोर, क्या कहते हैं उनके गांव के लोग? जानिए
Begusarai News
6 साल से पति से दूर थी वॉलीबॉल खिलाड़ी, फांसी लगाकर दी जान
bihar chunav 2025
सीट शेयरिंग पर तेजस्वी और राहुल में नहीं बनी बात! अब दिल्ली में होगा इसका फैसला
bihar chunav 2025
बिहार चुनाव में बुर्कानशीं महिलाओं की होगी चेकिंग! EC के फैसले पर सियासत गरमाई
Ghatsila News
घाटशिला उपचुनाव में जयराम महतो की पार्टी JLKM दिखाएगी अपना दम, कर ली पूरी तैयारी
Jehanabad news
घरों मे जड़ा था ताला, चोरों ने रातभर मचाया आतंक, दवा व्यवसायी के यहां से लूटे 8 लाख
bihar chunav 2025
भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह नहीं लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव, किया ऐलान
patna news
मध्यप्रदेश के बाद अब पटना में प्रतिबंधित कप सिरप बरामद, उत्पाद विभाग की बड़ी करवाई
bihar chunav 2025
मंत्री रेणु देवी, रश्मि वर्मा और मिश्रा लाल यादव समेत कई BJP विधायकों का टिकट कटा!
bihar chunav 2025
उपेंद्र कुशवाहा ने NDA सीट शेयरिंग का फंसाया पेंच, लिखा- 'इंतजार कीजिए...!'