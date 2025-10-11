NDA Seat Sharing: बीजेपी को अब अपने चाणक्य से ही उम्मीद, सीट शेयरिंग पर अमित शाह करेंगे चिराग-मांझी और कुशवाहा को सेट

Amit Shah Bihar NDA Meeting: चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की नाराजगी को दूर करने के लिए अब बीजेपी के चुनावी चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद मैदान में उतर चुके हैं. शाह के साथ मीटिंग के लिए मांझी और कुशवाहा दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, जबकि चिराग पहले से ही दिल्ली में मौजूद हैं.
Trending Photos
Amit Shah Meeting Bihar NDA Leaders: बिहार NDA में सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है. बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने आज (शनिवार, 11 अक्टूबर) शाम तक सीट बंटवारे का ऐलान हो जाने का दावा किया है, लेकिन सुबह-सुबह ही रालोमो अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के एक ट्वीट ने खलबली मचा दी. कुशवाहा ने एक्स पर लिखा कि इधर-उधर की खबरों पर मत जाइए. वार्ता अभी पूरी नहीं हुई है. इंतजार कीजिए...! मीडिया में कैसे खबर चल रही है, मुझको नहीं पता. अगर कोई खबर प्लांट कर रहा है तो यह छल है, धोखा है. आप लोग ऐसे ही सजग रहिए. चिराग पासवान और जीतन राम मांझी पहले से नाराज बताए जा रहे हैं. उन्हें मनाने के लिए बीजेपी के कई नेता लगे हुए हैं, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं. इसके बाद पार्टी ने अब अपने चुनावी चाणक्य यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ही मैदान में उतार दिया है.
खबर अपडेट हो रही है...