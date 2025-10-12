चिराग पासवान को 26, मांझी 8 और उपेंद्र कुशवाहा 6 सीटें मिलने की संभावना, ये है NDA का नया फॉर्मूला!

NDA Seat Sharing: बिहार में बीजेपी एनडीए गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही है, जिसमें नीतीश कुमार की पार्टी जदयू, चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोजपा (रामविलास), जीतन राम मांझी के नेतृत्व वाली हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) और उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) शामिल हैं.

फिलहाल, एनडीए के बीच भी सीट शेयरिंग की घोषणा नहीं हुई है. संभावना है कि एनडीए के घटक दल रविवार को ही सीट बंटवारे का ऐलान कर सकते हैं. इसे अंतिम रूप देने के लिए दिल्ली में शनिवार को बैठकों का दौर चला.

सूत्रों का कहना है कि एनडीए की बातचीत में यह सहमति बनी है कि बीजेपी और जदयू मिलकर लगभग 200 से 203 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि शेष 40 से 42 सीटें तीन छोटे सहयोगियों के बीच बांटी जाएंगी.

Add Zee News as a Preferred Source

सूत्रों के अनुसार, चिराग पासवान की लोजपा (रामविलास) को 26 सीटें, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) को आठ और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) को छह सीटें मिलने की संभावना है.

यह भी पढ़ें: 'आज रात तेजस्वी यादव को नहीं आएगी नींद, हमने जो दवा दिया है वह 24 घंटे में...'

इस बीच राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने शनिवार को बिहार विधानसभा चुनावों से पहले सीट बंटवारे को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के सहयोगियों के बीच असंतोष की खबरों को खारिज करते हुए कहा कि इस पर अभी भी चर्चा चल रही है.

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 6 नवंबर और 11 नवंबर को दो चरणों में होंगे, जबकि नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे.

इनपुट: आईएएनएस

यह भी पढ़ें: VIDEO: 'गौ कटवा से बेहतर वोट कटवा कहलाना मंजूर', शंकराचार्य का दो टूक बयान

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!