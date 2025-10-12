Advertisement
चिराग पासवान को 26, मांझी 8 और उपेंद्र कुशवाहा 6 सीटें मिलने की संभावना, ये है NDA का नया फॉर्मूला!

Bihar Assembly Election: बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बिहार विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देने के लिए रविवार शाम 6:30 बजे पार्टी मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक होगी. पार्टी के वरिष्ठ नेता चुनावी रणनीति पर विचार-विमर्श करने और राज्य की सभी प्रमुख सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची तैयार करने के लिए बैठक में उपस्थित रहेंगे. बैठक के बाद बीजेपी उम्मीदवारों की आधिकारिक सूची जारी की जा सकती है.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Oct 12, 2025, 10:38 AM IST

बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की दिल्ली में होगी अहम बैठक (File Photo)
NDA Seat Sharing: बिहार में बीजेपी एनडीए गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही है, जिसमें नीतीश कुमार की पार्टी जदयू, चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोजपा (रामविलास), जीतन राम मांझी के नेतृत्व वाली हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) और उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) शामिल हैं.

फिलहाल, एनडीए के बीच भी सीट शेयरिंग की घोषणा नहीं हुई है. संभावना है कि एनडीए के घटक दल रविवार को ही सीट बंटवारे का ऐलान कर सकते हैं. इसे अंतिम रूप देने के लिए दिल्ली में शनिवार को बैठकों का दौर चला. 

सूत्रों का कहना है कि एनडीए की बातचीत में यह सहमति बनी है कि बीजेपी और जदयू मिलकर लगभग 200 से 203 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि शेष 40 से 42 सीटें तीन छोटे सहयोगियों के बीच बांटी जाएंगी.

सूत्रों के अनुसार, चिराग पासवान की लोजपा (रामविलास) को 26 सीटें, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) को आठ और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) को छह सीटें मिलने की संभावना है.

इस बीच राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने शनिवार को बिहार विधानसभा चुनावों से पहले सीट बंटवारे को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के सहयोगियों के बीच असंतोष की खबरों को खारिज करते हुए कहा कि इस पर अभी भी चर्चा चल रही है.

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 6 नवंबर और 11 नवंबर को दो चरणों में होंगे, जबकि नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे.

इनपुट: आईएएनएस

bihar chunav 2025

