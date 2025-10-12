Advertisement
NDA में सीट शेयरिंग फाइनल: JDU और BJP 101-101 पर लड़ेंगी चुनाव, चिराग की पार्टी को 29 सीटें, संजय झा ने किया ऐलान

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीटों का बंटवारा आधिकारिक तौर पर हो गया है. बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान और जेडीयू नेता संजय झा ने सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा की.

Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 12, 2025, 07:00 PM IST

बिहार NDA में हुआ सीटों का बंटवारा
NDA Seat Sharing: लंबे समय से चल रहे खींचतान और अटकलों के बाद आखिरकार बिहार में एनडीए के भीतर सीटों के बंटवारे पर अंतिम मुहर लग गई है. इस बंटवारे के तहत भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को बराबर-बराबर सीटें मिली हैं. बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान और जेडीयू नेता संजय झा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (X) पर पोस्ट करके इस आधिकारिक घोषणा की जानकारी दी.

एनडीए गठबंधन में हुए सीट बंटवारे के ऐलान के मुताबिक, बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से बीजेपी और जेडीयू दोनों के खाते में 101-101 सीटें आई हैं. गठबंधन में दोनों प्रमुख दलों को समान दर्जा और महत्व दिया गया है. चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) को भी सम्मानजनक संख्या में सीटें मिली हैं. पार्टी 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. गठबंधन के अन्य सहयोगी दलों में राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) और हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) को छह-छह सीटें दी गई हैं.

गठबंधन में सीट बंटवारे की घोषणा के बाद, HAM-S के नेता और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. पटना में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि "हमें 6 सीटें मिली हैं, यह आलाकमान का निर्णय है और इसे हम स्वीकार करते हैं. हमें जो मिला है, उससे हम संतुष्ट हैं और हमें कोई शिकायत नहीं है."

एक तरफ जहां एनडीए ने अपना सीट बंटवारा फाइनल कर लिया है, वहीं महागठबंधन में सीटों को लेकर अब भी गतिरोध बना हुआ है. विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के प्रमुख मुकेश सहनी ने इस गतिरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि, "महागठबंधन थोड़ा अस्वस्थ हुआ है, इसलिए हम दिल्ली जा रहे हैं. आपको पता है, सभी डॉक्टर दिल्ली में हैं, तो वहाँ बेहतर उपचार हो जाएगा और स्वस्थ होकर हम लोग पटना लौटेंगे." सहनी के इस बयान से साफ है कि महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर गंभीर मतभेद हैं, जिसके समाधान के लिए वह दिल्ली जा रहे हैं. जानकारी के अनुसार, सीटों के बंटवारे पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नेता तेजस्वी यादव भी जल्द ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे. इससे स्पष्ट है कि महागठबंधन में दलों के बीच सीटों पर अंतिम सहमति बनना बाकी है और शीर्ष नेतृत्व इस समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रहा है.

