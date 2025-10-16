Advertisement
Bihar Chuanv 2025: बीजेपी की सीट पर अब नीतीश का प्रत्याशी, JDU ने काट दिया विधायक पवन यादव का टिकट

Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025: नीतीश कुमार ने कहलगांव सीट से अपना उम्मीदवार दिया है. मौजूदा वक्त में इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है और यहां से पवन यादव विधायक हैं. पवन यादव ने 2020 में जिस नेता को हराया था, नीतीश कुमार ने इस बार उसे अपनी पार्टी से टिकट थमा दिया है.

विधायक पवन यादव
Kahalgaon Assembly Seat: एनडीए में हुए सीट बंटवारे को लेकर मचे घमासान के बीच नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी. इस लिस्ट में 57 उम्मीदवारों का नाम है. पार्टी ने ज्यादातर नामचीन चेहरों पर भरोसा जताया तो कई नए नाम भी देखने को मिले हैं. जेडीयू की पहली लिस्ट से भागलपुर की कहलगांव सीट से बीजेपी विधायक पवन यादव का टिकट कट गया है. दरअसल, नीतीश कुमार ने कहलगांव सीट से अपना उम्मीदवार दिया है. जेडीयू ने इस सीट से कांग्रेस के पूर्व विधायक सदानंद सिंह के बेटे शुभानन्द मुकेश को टिकट थमा दिया है. इससे अब बीजेपी विधायक पवन यादव पैदल हो गए हैं. बीजेपी विधायक ने टिकट कटने पर नाराजगी भी जाहिर की है.

कहलगांव से पवन सिंह का टिकट कटना सबसे सु्र्खियों में रहा. जेडीयू के फैसले से पवन सिंह के समर्थकों को बड़ा झटका लगा है. दरअसल, पवन सिंह को टिकट मिलने का पूरा भरोसा था और वह पिछले दो सप्ताह से काफी आक्रामक तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे थे. पवन सिंह के समर्थक भी पूरा जोर लगाए हुए थे, लेकिन एक झटके में उनके सारे सपने चकनाचूर हो गए.  सोशल मीडिया पर 'पुनः पवन' जैसे नारे धरासाई हो गए. वहीं अब शुभानंद मुकेश के खेमे में जश्न का माहौल है. 

बता दें कि 2020 में शुभानंद मुकेश ने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन बीजेपी के पवन यादव के सामने शिकस्त का सामना करना पड़ा था. पिता सदानंद सिंह के निधन के बाद शुभानंद मुकेश कांग्रेस को छोड़कर जेडीयू में शामिल हो गए. हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा की एक बड़ी सभा सदानंद सिंह के पैतृक गांव धुवावे में हुई थी. इस दौरान दिवंगत सदानंद सिंह की प्रतिमा का अनावरण भी हुआ था. इसके बाद सियासी गलियारों में अटकलें लगाई जा रही थीं कि शुभानंद मुकेश को टिकट मिल सकता है. लोगों के कयास अब सही साबित हुए.

