राजगीर, सोनबरसा, मोरवा और तारापुर... इन 4 सीटों ने अटकाई NDA की सीट शेयरिंग, नीतीश Vs चिराग से उलझी गुत्थी

NDA Seat Sharing: रविवार शाम को एनडीए की सीट शेयरिंग फाइनल होने की जानकारी आई और सोमवार शाम 4 बजे प्रेस कांफ्रेंस रखी गई. सोमवार दोपहर होते होते प्रेस कांफ्रेंस स्थगित कर दी गई और इसे मंगलवार के लिए टाल दिया गया. इसका मतलब यह कि रविवार शाम से लेकर सोमवार दोपहर तक ऐसा कुछ हुआ, जिससे प्रेस कांफ्रेंस स्थगित करनी पड़ गई. अब आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ होगा. आइए, हम आपको बताते हैं अंदर की बात. दरअसल, जेडीयू के खाते की 4 सीटों को लेकर पेंच ऐसा फंसा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना वीटो पावर लगा दिया. नीतीश कुमार के वीटो पावर लगाते ही भाजपा सकते में आ गई और सोमवार शाम से लेकर देर रात तक अलग अलग बैठकें होती रहीं फिर भी गुत्थी है कि सुलझने के बजाय उलझती जा रही है.

सूत्र बताते हैं कि सीट शेयरिंग में राजगीर, सोनबरसा, मोरवा और तारापुर को लेकर पूरा पेंच फंसा हुआ है. ये सभी सीट जेडीयू के खाते में है और यहां उसके सी​टिंग विधायक हैं. राजगीर तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में आता है और यह सीट लोजपा रामविलास के खाते में चला गया था. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने होमटाउन में चिराग पासवान की पार्टी की एंट्री के पक्ष में नहीं हैं और वे अड़ गए. दूसरी सीट सोनबरसा की है, जहां से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने विश्वासपात्र मंत्री रत्नेश सदा को सिंबल जारी कर दिया है और वे अब यूटर्न लेना नहीं चाहते.

मोरवा सीट भी का भी कुछ ऐसा ही हाल है. यह भी जेडीयू के खाते की सीट है और इसे लोजपा रामविलास के खाते में डाल दिया गया था. अब आते हैं चौथी सीट तारापुर पर. तारापुर वैसे तो सम्राट चौधरी की खानदानी सीट रही है, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में यहां से जेडीयू ने जीत हासिल की थी. अब तारापुर से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के 16 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करने की खबरें आ रही थीं, लेकिन नीतीश कुमार ने इस पर भी अपना वीटो लगा दिया है. अब भाजपा सम्राट चौधरी को पटना के कुम्हरार या फिर पटना साहिब से लड़ाने पर विचार कर रही है.

उधर, हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतनराम मांझी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी की खबरें भी आम हो रही हैं. इन दोनों की नाराजगी खुद को कम सीट मिलने से ज्यादा चिराग पासवान के खाते में अधिक सीट जाने से है. बताया जा रहा है कि इन दोनों की नाराजगी दूर करने के लिए भाजपा के कोटे से एक सीट जीतनराम मांझी की पार्टी को दिया जाएगा और लोजपा रामविलास के कोटे से एक सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को दिया जाएगा. अगर ऐसा हुआ तो भाजपा के कोटे की सीटों की संख्या 100 रह जाएगी और जेडीयू फिर से इस चुनाव में बड़े भाई की भूमिका में आ जाएगी.