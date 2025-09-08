NDA Sheet Sharing: बराबर-बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे BJP-JDU, बाकियों को क्षमता के अनुसार मिलेगी हिस्सेदारी
NDA Sheet Sharing: बराबर-बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे BJP-JDU, बाकियों को क्षमता के अनुसार मिलेगी हिस्सेदारी

NDA Sheet Sharing: मंत्री प्रेम कुमार का यह बयान दर्शाता है कि अंदरखाने एनडीए में भी सीट शेयरिंग पर बात करीब करीब तय हो चुकी है, लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा पेंच है. अगर पूरी तरह तय हो चुकी होती तो मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने के लिए एनडीए सीट शेयरिंग का ऐलान कर चुका होता. 

Edited By:  Sunil MIshra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 08, 2025, 02:22 PM IST

NDA Sheet Sharing: दो दिन पहले महागठबंधन की बैठक हुई थी, जिसके बाद राजद, कांग्रेस, वीआईपी और कम्युनिस्ट पार्टियों के नेताओं ने कहा था कि सीट शेयरिंग पर विस्तार से बात हो गई है और 15 सितंबर से पहले इसका ऐलान कर दिया जाएगा. इधर, एनडीए में अभी अंदरखाने बातचीत चल रही है. इस बीच बिहार सरकार में मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार ने सीट शेयरिंग को लेकर कुछ ऐसी बात कही है, जो कम से कम लोजपा रामविलास के नेता चिराग पासवान को नागवार गुजर सकती है. प्रेम कुमार ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा और जेडीयू बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और बाकी दलों को उनकी क्षमता के हिसाब से सीटें दी जाएंगी.

READ ALSO: Good News: CM नीतीश कुमार ने अब आंगनबाड़ी सेविका-सहायिकाओं को दी बड़ी खुशखबरी

बिहार में एनडीए गठबंधन में अब तक शीट शेयरिंग को लेकर कोई फॉर्मूला तय नहीं हुआ है. एनडीए के वरिष्ठ नेताओं की बैठक में क्या निकला, यह अब तक किसी को पता नहीं चल पाया है. अभी तक केवल कयासबाजी ही चल रही है. एनडीए की सभी पार्टियों की अपनी अपनी डिमांड है. इस बीच मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि सीट शेयरिंग पर कोई समस्या नहीं है. ये सब समस्या महागठबंधन में है. 

उन्होंने कहा कि सभी घटक दलों को भरोसे में लेकर उनकी क्षमता के हिसाब से टिकट देने की योजना है. उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा और जेडीयू बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और बाकी घटक दलों जैसे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को उनकी क्षमता के हिसाब से सीटें दी जाएंगी.

इससे पहले बताया जा रहा था कि लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान 40 से 50 सीटों की मांग कर रहे हैं. हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतनराम मांझी भी 20 सीटों की डिमांड किए बैठे हैं. उपेंद्र कुशवाहा को लेकर अभी तक ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है. उनकी भी अपनी मांगें होंगी, जिसे वे भाजपा और जेडीयू के सामने रख चुके होंगे. 

READ ALSO: CM चेहरे के लिए राहुल गांधी ने साधी चुप्पी, डी राजा ने तेजस्वी के नाम पर लगाई मुहर

कटिहार के कांग्रेस सांसद तारिक अनवर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के निरीक्षण पर मंत्री प्रेम कुमार ने तंज कसा. बता दें कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर गए तारिक अनवर किसी के कंधे पर सवार होकर बाढ़ से निकले थे. इस पर प्रेम कुमार ने कहा, कोई समस्या है तो जिला प्रशासन से बात करनी चाहिए. ये नहीं कि पानी मे कूद जाएं और धान बोने लगें. कंधे पर बैठकर जाने लगे, यह तो मानवता के खिलाफ है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस उल्टी दिशा में जा रही है. विनाश काले विपरीत बुद्धि.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

