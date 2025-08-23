Bihar Chunav 2025: बिहार में चढ़ा सियासी पारा, महागठबंधन के दौरों को देखते हुए NDA ने किया मिशन 225 का ऐलान

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को ध्यान में रखते हुए एनडीए ने अपना बड़ा अभियान छेड़ दिया है. गठबंधन ने 'मिशन 225' के तहत आज से राज्यव्यापी विधानसभा सम्मेलन की शुरुआत की. यह अभियान एक महीने तक यानी 24 सितंबर तक चलेगा. इस दौरान सात चरणों में सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे. इस सम्मेलन का उद्देश्य संगठनात्मक मजबूती और कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाना है.

एनडीए ने इस अभियान के लिए जेडीयू और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की 14 टीमें बनाई हैं. ये टीमें अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों में जाकर कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगी और चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगी. जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि इस सम्मेलन का मकसद कार्यकर्ताओं को एकजुट कर एनडीए की जीत को सुनिश्चित करना है.

वहीं, एनडीए के इस अभियान को लेकर विपक्ष ने भी हमला बोला है. आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि बीजेपी-जेडीयू और एनडीए के घटक दल तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की यात्राओं से घबराए हुए हैं. उन्होंने कहा कि 'वोटर अधिकार यात्रा' को जनता से समर्थन मिल रहा है और इसी बेचैनी के कारण एनडीए दोबारा कार्यकर्ता संवाद कर रही है. उन्होंने दावा किया कि बिहार की जनता एनडीए को अब स्वीकार नहीं करेगी.

आरजेडी के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया. पार्टी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि एनडीए की यह यात्रा विकास यात्रा है. उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में बिहार में हुए विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने के लिए यह सम्मेलन किया जा रहा है. उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि 'दुर्योधन और दुशासन जैसे राजकुमार' जनता को गुमराह कर रहे हैं और सत्ता के लिए पदयात्रा कर रहे हैं.

कांग्रेस ने भी एनडीए पर निशाना साधा. प्रवक्ता आनंद माधव ने कहा कि एनडीए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्राओं से बुरी तरह हिल गई है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा स्तर पर बैठक कर रहे हैं लेकिन यह सब घबराहट का नतीजा है. आनंद माधव ने दावा किया कि चाहे एनडीए कितनी भी कवायद कर ले, इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी.

