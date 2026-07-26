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बांकीपुर उपचुनाव से पहले NDA का हमला: 'राहुल गांधी की भाषा बोल रहे प्रशांत किशोर, तेजस्वी कर रहे पिता के नाम पर राजनीति'

बांकीपुर चुनाव से पहले NDA ने प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा. भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पीके राजनीति के अच्छे सर्वेयर हो सकते हैं, लेकिन सर्वे करने और राजनीतिक रूप से सक्रिय होने में बड़ा अंतर होता है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Jul 26, 2026, 04:49 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 04:50 PM IST
बांकीपुर उपचुनाव से पहले NDA का हमला: 'राहुल गांधी की भाषा बोल रहे प्रशांत किशोर, तेजस्वी कर रहे पिता के नाम पर राजनीति'
Image Credit: भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद रविशंकर प्रसाद (ANI)

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Ranjana Dubey

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रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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