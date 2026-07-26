बांकीपुर उपचुनाव से पहले NDA का हमला: 'राहुल गांधी की भाषा बोल रहे प्रशांत किशोर, तेजस्वी कर रहे पिता के नाम पर राजनीति'

जेडीयू प्रवक्ता ने भी साधा निशाना

जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की गैरमौजूदगी पर कड़े सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि राजद ने एक पिछड़ा वर्ग की महिला को टिकट दिया है, लेकिन तेजस्वी यादव न तो उनके नामांकन में गए और न ही प्रचार में. वे अपनी ही पार्टी की उम्मीदवार का राजनीतिक अपमान कर विदेश घूम रहे हैं. इसके साथ ही, नीरज कुमार ने प्रशांत किशोर की पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके लोग चार महीने तक एक होटल में रुके, लेकिन आज तक बिल का भुगतान नहीं किया. जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि मेरे पास होटल मालिक की पूरी चैट और प्रमाण मौजूद हैं. अगर हिम्मत है तो मुझ पर मानहानि का मुकदमा करें. इसके अलावा, उन्होंने जीविका दीदियों पर सवाल उठाने के लिए भी प्रशांत किशोर की आलोचना की.