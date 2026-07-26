बांकीपुर उपचुनाव से पहले NDA का हमला: 'राहुल गांधी की भाषा बोल रहे प्रशांत किशोर, तेजस्वी कर रहे पिता के नाम पर राजनीति'

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बांकीपुर चुनाव को लेकर बिहार की सियासत गरमा गई है. रविवार को पटना स्थित बीजेपी कार्यालय में एनडीए (NDA) की ओर से एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें BJP और JDU के नेताओं ने प्रशांत किशोर और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला. इस प्रेस वार्ता में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार और भाजपा MLC नवल किशोर यादव प्रमुख रूप से मौजूद रहे.
बीजेपी नेता ने साधा निशाना
बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बांकीपुर में एनडीए भारी मतों से चुनाव जीतने जा रही है. प्रशांत किशोर पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पीके राजनीति के अच्छे सर्वेयर हो सकते हैं, लेकिन सर्वे करने और राजनीतिक रूप से सक्रिय होने में बड़ा अंतर होता है. प्रसाद ने आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर अब राहुल गांधी की भाषा बोल रहे हैं और कांग्रेस से पैसे लेकर बयानबाजी कर रहे हैं. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि दरभंगा में पीके की पार्टी के नेता की जमानत तक जब्त हो गई थी. उन्होंने चुनाव आयोग पर सवाल उठाने को लेकर भी प्रशांत किशोर को आड़े हाथों लिया.
जेडीयू प्रवक्ता ने भी साधा निशाना
जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की गैरमौजूदगी पर कड़े सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि राजद ने एक पिछड़ा वर्ग की महिला को टिकट दिया है, लेकिन तेजस्वी यादव न तो उनके नामांकन में गए और न ही प्रचार में. वे अपनी ही पार्टी की उम्मीदवार का राजनीतिक अपमान कर विदेश घूम रहे हैं. इसके साथ ही, नीरज कुमार ने प्रशांत किशोर की पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके लोग चार महीने तक एक होटल में रुके, लेकिन आज तक बिल का भुगतान नहीं किया. जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि मेरे पास होटल मालिक की पूरी चैट और प्रमाण मौजूद हैं. अगर हिम्मत है तो मुझ पर मानहानि का मुकदमा करें. इसके अलावा, उन्होंने जीविका दीदियों पर सवाल उठाने के लिए भी प्रशांत किशोर की आलोचना की.
भाजपा MLC नवल किशोर भी हमलावर
भाजपा MLC नवल किशोर यादव ने कहा कि बांकीपुर की जनता इन जालसाजों के भ्रम में नहीं आने वाली है. प्रशांत किशोर को बिचौलिया बताते हुए यादव ने कहा कि उनका काम केवल लोगों से पैसे लेना है. वहीं, तेजस्वी यादव पर वंशवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि एक व्यक्ति केवल अपने पिता के नाम पर राजनीति कर रहा है. छात्रों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने की तेजस्वी की मांग पर पलटवार करते हुए नवल किशोर यादव ने पूछा कि जब आंदोलन हो रहा था, तब वे किस बिल में छुपे थे और उसमें शामिल क्यों नहीं हुए?
रिपोर्ट: प्रिंस कुमार कुशवाहा