राज्यसभा चुनाव में NDA की सभी सीटों पर जीत तय, तेजस्वी यादव को लग सकता है बड़ा झटका

Bihar Rajya Sabha Election: बिहार राज्यसभा के लिए 5 सीटों पर मतदान हुए. मतदान से एक बात साफ समझ आ रही है कि सभी सीटों पर एनडीए जीत दर्ज कर सकती है. वहीं, मतदान के दौरान राजद के एक विधायक और कांग्रेस के तीन विधायक लापता थे. वह वोट डालने नहीं पहुंचे. इसका सीधा सा मतलब हुआ कि तेजस्वी यादव को बहुत बड़ा सियासी झटका लग सकता है, क्योंकि महागठंबधन के राज्यसभा उम्मीदवार अमरेंद्र धारी सिंह की हार तय मानी जा रही है.

बिहार राज्यसभा जाने वाले प्रमुख चेहरों में सबसे बड़ा नाम खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है, जिन्होंने विधानसभा की राजनीति छोड़ संसद का रुख किया है. उनके अलावा जदयू के रामनाथ ठाकुर, बीजेपी से नितिन नबीन, बीजेपी से शिवेश कुमार, जबकि आरएलएम से उपेंद्र कुशवाहा की जीत तय है!

नंबर गेम में कैसे पिछड़ा महागठबंधन?

बिहार विधानसभा के मौजूदा गणित के अनुसार, एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए 41 विधायकों के वोट की आवश्यकता थी. मगर, नवंबर 2025 के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद बिहार विधानसभा की तस्वीर पूरी तरह बदल गई है. इसका असर ये हुआ कि महागठंबधन राज्यसभा की एक सीट के लिए भी योग्य नहीं रही और उसे ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से हेल्प मांगी पड़ी, लेकिन कांग्रेस और राजद के विधायकों ने ही धोखा दे दिया.

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राजद के पास 25 विधायक और कांग्रेस के 6 पास विधायक हैं. कुल मिलाकर केवल महागठंबधन के पास 35 विधायकों का समर्थन था. 5वीं सीट के लिए राजद को 6 और वोटों की जरूरत थी, लेकिन AIMIM और निर्दलीयों का साथ मिलने के बावजूद वे मैजिक फिगर तक नहीं पहुंच पाए. राजद और कांग्रेस के ही विधायकों ने दगा दे दिया.

वहीं, एनडीए के पास 202 विधायकों का आंकड़ा है. जिसमें बीजेपी के पास 89, जदयू के 85, चिराग पासवान की LJP-R के 19, मांझी की HAM के 5 और कुशवाहा की RLM के 4 हैं. जो राज्यसभा की 5 सीटें जीतने के लिए काफी था. हालांकि, पांचों सीट पर जीत दर्ज करने के लिए एनडीए के पास 3 विधायकों की कमी थी. मगर, अपनी रणनीति से उसे सबको मात दे दिया और उसका जुगाड़ कर दिया.

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