पहले चरण के बाद बढ़ी सियासी गर्मी, NDA बोला- जनता ने सुशासन पर किया वोट, RJD बोली- एंटी इनकंबेंसी का असर!

Bihar chunav 2025: विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान खत्म हो चुके हैं. पहले चरण की वोटिंग 121 विधानसभा पर हो चुकी हैं. वहीं दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होने वाली है. गौरतलब है कि चुनाव परिणाम 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे. हांलांकि इस बीच सियासत भी तेज हो गई है. आइए आपको इस पर विस्तार से बताते हैं.

Nov 08, 2025

Bihar chunav 2025: राजद ने कहा कि एंटी इनकंबेंसी के वजह से वोट प्रतिशत में वृद्धि हुई है. इस पर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने यह पता चलेगा 14 तारीख को इंतजार कीजिए. बिहार की जनता ने एनडीए के पक्ष में सुशासन और विकास के नाम पर मतदान किया है. फिर से बिहार की जनता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ में बागडोर देने की इच्छा जताई है.

जैन जी को अपने अधिकार के लिए लड़ने का महागठबंधन ने अपील किया तो उमेश कुशवाहा ने कहा कि, जिस प्रकार से GEN G को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं. नौकरी के नाम पर पहले जिससेजमीन लिए थे उनका जमीन वापस कीजिए. यह लोग मुद्दा विहीन लोग हैं. जो भी कार्य बिहार में हुआ है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास नारे के साथ आगे बढ़ा है. कौन नेता भरोसा दिलाते हैं काम करते हैं किसकी जनता के प्रति प्रतिबद्धता है सब लोग समझते हैं.

आगे उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने महिला की तस्वीर दिखाकर वोट चोरी का आरोप लगाया था और वह फर्जी साबित हुआ है. इस पर उमेश कुशवाहा ने कहा कि सभी जगह जनरल वोट हुआ है सभी जगह लोग एक तरफ एकदम लहर है चारों तरफ NDA के पक्ष में लहर है.

राहुल गांधी ने एक महिला की तस्वीर साझा की है और कहा है कि इसने लोकसभा में महाराष्ट्र में और विधानसभा में बिहार में वोट कर है. इस पर उमेश कुशवाहा ने कहा कि जिस तरह बीच में वोट बचाव की यात्रा कर रहे थे, उस समय में उन लोगों ने अराजकता फैलाया. कैसी-कैसी बातों को लेकर के झूठा प्रचार किया, ये बिहार की जनता समझती है कि खेल खत्म हो गया है. SIR जब चल रहा था तो लोगों ने यह कहा कि कितना लोगों का नाम कट गया. चुनाव हार रहे हैं तो इस तरह की बातें कर रहे हैं.

