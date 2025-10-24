NDA चाहता है मंगलराज और रामराज, तो महागठबंधन जंगलराज: शिवराज सिंह चौहान

Bihar Chunav 2025: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार (24 अक्टूबर) को बिहार के दौरे पर बैकुण्ठपुर और गौराबौराम विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सभा की और एनडीए प्रत्याशी के लिए वोट मांगे. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार का चुनाव साधारण चुनाव नहीं है, ये धर्म और अधर्म के बीच लड़ाई है. यहां राजद की सरकार में अपराधी खुलेआम घूमते थे, जंगलराज में आम जनता की जिंदगी सुरक्षित नहीं थी और आज भी राजद और महागठबंधन नहीं बदला है. राजद ने शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देकर अपना असली चेहरा दिखा दिया है.

'महागठबंधन वाले बिहार में खून की नदियां बहाना चाहते हैं'

उन्होंने कहा कि महागठबंधन वाले बिहार को फिर उसी अंधेरे दौर में ले जाना चाहते हैं, जब राज्य में अपराध और गुंडागर्दी का बोलबाला था. उन्होंने कहा कि महागठबंधन वाले बिहार में फिर से खून की नदियां बहाना चाहते हैं. वे चाहते हैं जंगलराज, लेकिन एनडीए मंगलराज और रामराज चाहता है, जहां जनता का मंगल और कल्याण हो. केंद्रीय मंत्री चौहान ने यूपीए की सरकार को याद करते हुए कहा कि जब लालू यादव रेल मंत्री थे तब नौकरी के बदले में जमीन ली जाती थी. अब वही लोग कह रहे हैं कि हर घर में नौकरी देंगे. ये पब्लिक है, सब जानती है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ऐसे बाराती हैं जिनकी आधी बारात जेल में है और आधी बेल पर है. पहले ही इतनी लूट की है कि अब बच नहीं सकते.

'जंगलराज नहीं बल्कि मंगलराज के पक्ष में मतदान करें'

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कि देश में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया में सम्मान पा रहा है. कभी भारत का दुनिया में मान-सम्मान नहीं था, लेकिन आज पीएम मोदी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, समृद्ध, शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण हो रहा है. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने जनता से अपील करते हुए कहा कि वे जंगलराज नहीं बल्कि मंगलराज के पक्ष में मतदान करें और बिहार को विकास की राह पर बनाए रखें. विपक्षी दल बिहार को फिर से जंगलराज की ओर ले जाना चाहते हैं, जबकि एनडीए का लक्ष्य रामराज स्थापित करना है. रामराज का मतलब है शानदार सड़कें, किसानों के खेतों में पानी और बच्चों के लिए अच्छे स्कूल.

