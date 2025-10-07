NDA को प्रचंड बहुमत मिलेगा, हमारा CM स्पष्ट, उनसे पूछिए जिनकी हसरतों के जनाजे निकल गए: सुधांशु त्रिवेदी

Bihar Chunav 2025: बिहार में चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी संग्राम शुरू हो गया है. बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने बिहार चुनाव को लेकर दावा किया कि NDA को प्रचंड बहुमत मिलेगा. सुधांशु त्रिवेदी ने यह भी कहा कि हमारा CM स्पष्ट है, उनसे पूछिए जिनके ख्वाबों में सीएम पद की हसरतें हैं. सुधांशु त्रिवेदी जयपुर के जामडोली में चल रहे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद के अधिवेशन को संबोधित करने के लिए एक दिन के लिए जयपुर में थे. उन्होंने भाजपा प्रदेश कार्यालय में मीडियाकर्मियों से अनौपचारिक बातचीत में देश के वर्तमान हालात, देश के खिलाफ पैदा किए जा रहे नैरेटिव, बिहार चुनाव से लेकर कई अन्य मुद्दों पर खुलकर बातचीत भी की.

बिहार चुनाव को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, बिहार में 30 साल का एनडीए है. वहां कास्ट और वर्ग की राजनीति होती है. वहां एक ही वोट बैंक है, जिस पर सभी की नजरें हैं. बिहार की परिस्थिति अलग है. वहां विपक्षी दल SIR को मुद्दा बना रहे हैं. इसका मतलब यह हुआ कि उनके लिए गवर्नेंस कोई मुद्दा नहीं है. नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को मुद्दा बनाया जा रहा है. वहीं हमारे लिए गुड गर्वेनेंस ही प्रमुख मुद्दा है.

सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि बिहार में चुनावी शंखनाद हो चुका है और अभी ओपिनियन पोल आए हैं, उनमें एनडीए को स्पष्ट बहूुमत मिल रहा है. ये सर्वेक्षण जब एक्चुअल रिजल्ट में बदलेंगे, तब एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलेगा. इसका एक और कारण है कि बिहार की जनता के बीच में इंडी गठबंधन की पार्टियों में अंतर्विरोध है. पार्टियों का नेतृत्व करने वाले परिवार में अंतर्विरोध है. दूसरी तरफ केंद्र में पीएम माेदी और बिहार में नीतीश कुमार की सहजता और सुगमता से गठबंधन चला है. बिहार को जटिल परिस्थिति से निकालकर वे निर्णायक स्थिति में ले आए हैं. ऐसे में जनता का जनादेश एनडीए को मिलेगा.

सुधांशु त्रिवेदी ने बिहार में मुख्यमंत्री के सवाल पर कहा कि हमारा सीएम स्पष्ट है, जिनके ख्वाबों में सीएम पद की हसरतें हैं, उनसे पूछिए. बड़के छुटभैया नेताओं से पूछो- सीएम कौन है? प्रेस कांफ्रेंस में राहुल गांधी से पूछा गया कि इंडी गठबंधन का सीएम कौन होगा, तब पास में बैठे तेजस्वी हसरत भरी निगाह से देख रहे थे, लेकिन जवाब सुनने के बाद नाकाम हसरतों का जनाजा निकल गया.

त्रिवेदी ने कहा कि चुनाव के बड़े मुद्दों में बिहार सुशासन और विकास के पथ पर जा रहा है, उसे डिरेल नहीं होने देना है, बल्कि उसे आगे ले जाना है. पीएम मोदी ने कहा कि भारत का पूर्वी हिस्से के राज्यों को प्रखरता के साथ विकास में आगे बढ़ाने का लक्ष्य है.

जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट

