Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /Bihar-jharkhand politics
  • /असेंबली लिखना नहीं आता, महामूर्ख सम्मेलन का मुख्य अतिथि बनाया जाए, अनंत सिंह पर नीरज कुमार का तीखा पलटवार

'असेंबली लिखना नहीं आता, महामूर्ख सम्मेलन का मुख्य अतिथि बनाया जाए', अनंत सिंह पर नीरज कुमार का तीखा पलटवार

अनंत सिंह पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने जोरदार पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि 'पापड़ पहलवान' कहां गया? मैंने कहा था कि अगर आप मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, तो कोर्ट में अर्जी दें. वह तो 'नार्को टेस्ट' भी ठीक से नहीं बोल पाते.

Edited ByRanjana Dubey
Published: Sep 19, 2026, 04:53 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 04:53 PM IST
'असेंबली लिखना नहीं आता, महामूर्ख सम्मेलन का मुख्य अतिथि बनाया जाए', अनंत सिंह पर नीरज कुमार का तीखा पलटवार
Image Credit: अनंत सिंह पर नीरज कुमार का तीखा पलटवार (AI Generated Image)

About the Author

Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बिहार में बाढ़ पीड़ितों की मदद को आगे आई BJP, CM राहत कोष में दिए 51 लाख
2
3
4
5