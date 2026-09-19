'असेंबली लिखना नहीं आता, महामूर्ख सम्मेलन का मुख्य अतिथि बनाया जाए', अनंत सिंह पर नीरज कुमार का तीखा पलटवार

बिहार में सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के भीतर मोकामा से विधायक अनंत सिंह और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है. अनंत सिंह के साथ अपने मतभेदों पर नीरज कुमार ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के सामने कभी सिर नहीं झुकाते. जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि जब बात आपराधिक दुनिया की राजनीति में शामिल लोगों की आती है, तो नीरज कुमार किसी के भी सामने सिर नहीं झुकाते, चाहे उनका धर्म या समुदाय कुछ भी हो. हमारा इतिहास शानदार रहा है. मेरा जन्म गंगा किनारे हुआ है. हम आग और पानी से बने हैं और यह मोकामा है. अगर आप हमें डराने की कोशिश करेंगे, तो जनता जवाब देगी.