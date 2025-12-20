'अपने विभाग के बारे में जानकारी नहीं, कुछ भी क्यों बोलते हैं', इरफान अंसारी के बयान पर नीरज कुमार का पलटवार

Jharkahnd News: झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बयान पर पलटवार शुरू हो गया है. बिहार सरकार के मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी से लेकर जदयू नेता नीरज कुमार ने उनके बयान पर निशाना साधा है.
Trending Photos
Jharkahnd News: झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बिहार की महिला चिकित्सक डॉ. नुसरत परवीन को झारखंड में सरकारी नौकरी का प्रस्ताव दिया है. स्वास्थ मंत्री ने डॉ. नुसरत को तीन लाख रुपये वेतन, मनचाही पोस्टिंग और सरकारी आवास देने की बात कही है. मंत्री ने कहा कि झारखंड में चिकित्सकों का सम्मान होता है और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी. झारखंड सरकार अनुबंध पर चिकित्सकों की नियुक्ति करती है, जिसमें उन्हें अच्छा वेतन और सुविधाएं मिलती हैं. उनके इस बयान पर बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है.
बयान पर बिहार सरकार के मंत्री की प्रतिक्रिया.
झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बयान पर बिहार सरकार के मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने कहा कि सब कोई कहीं भी जा सकता है. कोई झारखंड जाए, कोई कर्नाटक जाए, कोई जम्मू कश्मीर जाए, धारा 370 खत्म हो चुका है. सबकी अपनी इच्छा है. बिहार में पूरी तरीके से कानून का राज है, सबका सम्मान है. इस तरह की चीजों पर राजनीति करने वाले लोग देश हित और समाज हित में कभी भी काम नहीं करते हैं. समाज को बांटने और काटने का षड्यंत्र है और कुछ नहीं.
नीरज कुमार का बयान ने भी दी प्रतिक्रिया
इरफान अंसारी के बयान पर JDU MLC नीरज कुमार ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी. नीरज कुमार ने झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री पर कसा तंज कसते हुए कहा क आप सुबह-सुबह झूठ बोलते हैं. डॉक्टरों की नियुक्ति में आपका कोई योगदान झारखंड में नहीं है. आप बिहार की बेटी को तीन लाख रुपया प्रतिमाह देने का वादा कर रहे हैं. अपने यहां आयुष चिकित्सकों को तो आप 30-35 हज़ार रुपया महीना देते हैं और यहां तीन लाख रुपए देने का वादा कर रहे. उन्होंने आगे कहा कि जब आपको अपने विभाग के बारे में जानकारी है नहीं तो आप कुछ भी क्यों बोलते हैं.
यह भी पढ़ें: पटना पुलिस पर हमला, थानाध्यक्ष समेत 7 पुलिसवाले घायल, आरा में हवलदार की निर्मम हत्या
बता दें कि बीते दिनों बिहार सीएम नीतीश कुमार ने एक महिला का हिजाब खींच दिया था, जिसने राजनीति को नई हवा दे दी है. विपक्ष नीतीश कुमार पर लगातार बयानबाजी कर रहा है. वही, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बिहार की महिला चिकित्सक डॉ. नुसरत परवीन (सीएम ने जिसका हिजाब खींचा) को झारखंड में सरकारी नौकरी का प्रस्ताव तक दे डाला है.