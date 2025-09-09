लालू यादव को नौकरी के बदले मिली संपत्ति को कर देना चाहिए दान: नीरज कुमार
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2914846
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

लालू यादव को नौकरी के बदले मिली संपत्ति को कर देना चाहिए दान: नीरज कुमार

Bihar News: पितृ पक्ष शुरू होने के बाद लालू प्रसाद यादव पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने परिवार के साथ गया जी पहुंचे, वहां पर विष्णुपद मंदिर में पिण्डदान किया. इस पर जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तंज करते हुए कहा कि लालू यादव को नौकरी के बदले मिली संपत्ति को भी दान कर देना चाहिए.

|Last Updated: Sep 09, 2025, 01:47 PM IST

Trending Photos

निरज कुमार,जदयू प्रवक्ता
निरज कुमार,जदयू प्रवक्ता

Bihar News: राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने मंगलवार को अपने परिवार के साथ गयाजी में पिंडदान कर पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित की. जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू परिवार के गयाजी में पिंडदान करने पर तंज कसा. उन्होंने कहा कि लालू यादव को नौकरी के बदले मिली संपत्ति को भी दान कर देना चाहिए. जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, मैं लालू प्रसाद यादव से इतना ही कहूंगा कि वह गया नहीं बल्कि गयाजी पहुंचे हैं और सरकारी महकमे का लाभ उठा रहे हैं.

मैं उनको बताना चाहता हूं कि गयाजी में विश्वप्रसिद्ध पितृपक्ष मेले को राष्ट्रीय मेले का दर्जा नीतीश कुमार ने दिया है. जब उनको राज करने का मौका मिला था तो उन्होंने गयाजी के लिए कुछ नहीं किया. फल्गु नदी, जिसे श्राप था कि वहां कभी पानी नहीं आएगा, वहां नीतीश कुमार ने रबर डैम बनवाया. लालू यादव को नौकरी के बदले मिली संपत्ति को भी दान कर देना चाहिए. उन्होंने दूसरों की संपत्ति लेकर पाप किया है.

ये भी पढ़ें:  जहानाबाद में NDA का कार्यकर्ता सम्मेलन, तेजस्वी पर बरसे उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा

Add Zee News as a Preferred Source

उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर नीरज कुमार ने कहा, एनडीए गठबंधन उपराष्ट्रपति पद के लिए सर्वसम्मति से चुनाव कराने का पक्षधर था, लेकिन विपक्ष इसके लिए तैयार नहीं था. बात यह है कि यह संवैधानिक पद का चुनाव है और 'इंडिया गठबंधन' के उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी ऐसे व्यक्ति से आशीर्वाद लेने गए, जिन्हें वोट देने का अधिकार भी नहीं है. वे तेजस्वी यादव से मिल लेते या पार्टी के अन्य नेताओं से मिल लेते, मगर उन्होंने ऐसे शख्स (लालू) से मुलाकात की, जिन्हें वोट देने का कोई अधिकार नहीं है.

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने परिवार के सदस्यों के साथ पितृ पक्ष के दौरान विष्णुपद मंदिर में पिंडदान करने के लिए गयाजी पहुंचे हैं. राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, पितृ पक्ष शुरू हो गया है, मेरे पिता ने हमारे पूर्वजों के लिए पिंडदान किया. इस अनुष्ठान का बहुत महत्व है, यही वजह है कि हम आज गया आए हैं.
इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Neeraj Kumar

Trending news

Neeraj Kumar
लालू यादव को नौकरी के बदले मिली संपत्ति को कर देना चाहिए दान: नीरज कुमार
Pappu Yadav
बाढ़ पीड़ित राज्यों की मदद को आगे आए पप्पू यादव, हिमाचल के BJP सांसदों के लिए आईना!
Bhagalpur News
सिर तन से जुदा का नारा लगाया, फिलिस्तीन का झंडा लहराया, पुलिस ने रात 12 बजे 4 को दबो
indian railway
अब आपके स्टेशन पर रुकेंगी सुपरफास्ट ट्रेनें, दिवाली और छठ पूजा में घर जाना आसान
Bihar News
लखीसराय में बड़ा ट्रेन हादसा, सीमेंट लदी मालगाड़ी पटरी से उतरी
Khesari Lal Yadav
खेसारी लाल यादव की आवाज पर नाचेगी वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की जोड़ी
Pawan Singh
'एक घंटा जमकर गाली दूंगा', भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने ऐसा क्यों कहा?
Madhepura news
मधेपुरा पुलिस ने 20 घंटे के अंदर 2 वर्षीय बच्चे सकुशल बरामद किया, 3 अपहरणकर्ता धराए
Bhagalpur News
'तेजस्वी सरकार बनतो, यादव रंगदार बनतो..' गाना बजा लोगों ने लहराया कट्टा! BJP ने घेरा
Danapur Assembly Seat
दानापुर सीट से लालू यादव का है पुराना रिश्ता, फिर भी BJP देती है कड़ी टक्कर!
;