राजद कभी भी चुनाव का बहिष्कार नहीं कर सकता है : नीरज कुमार
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2881041
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

राजद कभी भी चुनाव का बहिष्कार नहीं कर सकता है : नीरज कुमार

बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने SIR प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के एमएलसी दिनेश सिंह के पास दो मतदाता पहचान पत्र होने का दावा किया. उन्होंने इसे 'वोट घोटाला' करार देते हुए सरकार और चुनाव आयोग पर मिलीभगत का आरोप लगाया.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Aug 14, 2025, 08:35 PM IST

Trending Photos

नीरज कुमार,जदयू प्रवक्ता
नीरज कुमार,जदयू प्रवक्ता

बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने SIR प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के एमएलसी दिनेश सिंह के पास दो मतदाता पहचान पत्र होने का दावा किया. उन्होंने इसे 'वोट घोटाला' करार देते हुए सरकार और चुनाव आयोग पर मिलीभगत का आरोप लगाया. इसके जवाब में जदयू नेता नीरज कुमार ने पलटवार करते हुए तेजस्वी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि SIR का उद्देश्य मतदाता सूची में ऐसी गड़बड़ियों, जैसे दोहरे वोटर कार्ड, को ठीक करना है. उन्होंने तेजस्वी के दावों को खारिज करते हुए उनके उपनाम 'तरुण यादव' के जरिए संपत्ति और दोहरे वोटर कार्ड के मामले को उठाया. साथ ही उनके चुनावी हलफनामे में उम्र और अन्य विवरणों में विसंगतियों पर भी सवाल खड़े किए.

तेजस्वी के चुनाव बहिष्कार वाले बयान पर नीरज कुमार ने कहा कि राजद ने 2024 के लोकसभा चुनाव में शराब कंपनियों से 46 करोड़ 64 लाख रुपए का चंदा लिया. राजद के लिए तो चुनाव लाभ पाने का एक जरिया है. ऐसे में वह कभी भी चुनाव के बहिष्कार की बात नहीं सोच सकते हैं. छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने स्वतंत्रता दिवस को लेकर सभी मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का निर्देश जारी किया है. इस पर जदयू प्रवक्ता ने कहा कि लोग हर जगह तिरंगा फहराते हैं, और इसे धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए और न ही भेदभाव करना चाहिए.

ये भी पढ़ेंकांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, 'बिहार बदलाव के लिए तैयार है'

उन्होंने बिहार का उदाहरण दिया, जहां दलित समुदाय के एक बुजुर्ग को 15 अगस्त पर झंडा फहराने का सम्मान दिया जाएगा, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे. दूसरी तरफ, जदयू नेता ने कहा कि राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं. उन्हें संबंधित मानकों के आधार पर सुरक्षा मिली है. मुझे लगता है कि उन्हें सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए बयान नहीं देना चाहिए.

जदयू नेता ने राजद सांसद मनोज झा के बयान पर कहा कि वह एसआईआर मुद्दे को बांग्लादेश से जोड़ रहे हैं. बांग्लादेश और पाकिस्तान में लोकतंत्र का गला घोंटा गया है. नेपाल में भी लोकतंत्र को दबाया गया. क्या बांग्लादेश कभी भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की बराबरी कर पाएगा? उन्होंने कहा कि भारत वह खूबसूरत बगीचा है, जहां हर धर्म और हर जाति के फूल खिलते हैं. उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और स्वतंत्रता सेनानियों के नेतृत्व में देश को आजादी मिली. तिरंगा हमारे सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक है. तिरंगा हर जगह दिखाई देता है और हर भारतीय के दिलों में बसता है.

इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Neeraj Kumar

Trending news

Akash Deep
इंग्लैंड सीरीज के बाद पहली बार बिहार पहुंचे तेज गेंदबाज आकाश दीप
Neeraj Kumar
राजद कभी भी चुनाव का बहिष्कार नहीं कर सकता है : नीरज कुमार
Imran Pratap garhi
कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, 'बिहार बदलाव के लिए तैयार है'
Tarapur Revolt
तारापुर संग्राम: जब तिरंगे के लिए 34 वीरों ने अंग्रेजी गोलियों के सामने दिया बलिदान
Tejashwi Yadav
सुप्रीम कोर्ट का आदेश लोकतंत्र की जीत, BJP को करारा तमाचा: तेजस्वी यादव
Supaul News
सुपौल में युवक ने पहले पेट्रोल छिड़ककर खुद को लगाई आग, फिर तालाब में कूदकर बचाई जान
Samastipur News
Samastipur News: समस्तीपुर सदर अस्पताल में डिलीवरी के दौरान महिला कांस्टेबल की मौत
Rituraj Sinha
राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने सिर्फ झूठ बोला और भ्रम फैलाया : ऋतुराज सिन्हा
Bihar Crime News
Bihar Crime News: बगहा में निर्मम हत्या से सनसनी, मृतक की बहू समेत तीन गिरफ्तार
RJD
राजबल्लभ यादव को बड़ी राहत, पटना हाईकोर्ट ने किया बरी, रेप केस में मिली क्लीन चिट
;