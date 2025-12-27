महुआबाग स्थित भ्रष्टाचार के किले में सरकारी सामान शिफ्ट न हो, सरकार इसका ध्यान रखे: नीरज कुमार

Bihar News: पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास को खाली करने को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है. जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने राबड़ी आवास खाली करने और सामान की शिफ्टिंग को लेकर बड़ा दावा कर दिया. उन्होंने कहा कि राबड़ी देवी को आवास खाली करने के लिए पहले ही नोटिस दे दिया गया था. तहखाना हैं क्या उसमें? मुझे लगता है कि गुप्त डॉक्युमेंट है उसमें, जिस कारण मोह नहीं छूट रहा. इसलिए हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि सरकारी संसाधन, वहां लगे हुए साजों-सामान सभी का लिस्ट बना कर रखें.

'अब माया छोड़िए लालू जी...'

उन्होंने आगे कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मकान खाली करने के बहाने सरकारी सामान को ले जाकर महुआबाग में शिफ्ट कर दें, भ्रष्टाचार के किला में. सरकार की संपत्ति हैं, गरीबों के टैक्स का पैसा है, उस टैक्स को किसे को ले जाने का अधिकार नहीं है. अब माया छोड़िए लालू जी. पटना में आपका 43 बीघा जमीन है, जहां मन करें वहीं बस जाइएगा. वैसे 39 नंबर. हार्डिंग रोड भी आपकी पत्नी के नाम पर आवंटित है.

JDU के बयान पर RJD का पलटवार

वही, जदयू नेता नीरज कुमार के दावे 'आवास के अंदर तहखाना हो सकता है', इस पर राष्ट्रीय जनता दल ने सत्ता पक्ष पर हमला बोला. राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि लालू प्रसाद को जितना बदनाम करना है करो, हमारी राजनीति निखरेगी. राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री है, लालू जी भारत सरकार के मंत्री रहे हैं. उसको लेकर हाय तौबा मचाई जा रही है. बंगला को लेकर चर्चा हो रहीं है. वो कहां जाएंगे यह उनका निजी फ़ैसला है. सब का निजी आवास है.

राजद प्रवक्ता ने आगे कहा कि बड़े बंगले में और भी लोग अनाधिकृत तौर पर रह रहे हैं, उस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है. कुछ लोग तहखाना की बात कर रहे हैं. डेट निर्धारित कर सरकारी आदेश निकाल लीजिए, जांच करवा लीजिए. आपको शपथ लेना पड़ेगा कुछ नहीं निकला तो राजनीतिक जीवन से संन्यास और इस्तीफा देना. गलत खबर चलाकर इमेज को डेड करने से कुछ होने वाला नहीं है. सत्ता चलाइये, 200,000 रुपया महिलाओं को दीजिए. किसी के निजी जीवन में ताक-झांक करके जो परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं वो चीज नहीं होना चाहिए.

कांग्रेस ने भी साधा निशाना

कांग्रेस ने भी जदयू के बयान पर सत्ता पक्ष पर हमला बोला है. कांग्रेस प्रवक्ता स्नेहाशीष वर्धन ने कहा कि राबड़ी देवी को सरकार ने बंगला खाली करने का आदेश दिया अगर वह काम कर रही हैं तो ऐसे में सट्टा रोड दल के प्रवक्ता के पेट में लगातार दर्द हो रहा है. प्रमाण दीजिए अगर मगर की बात क्यों कर रहे हैं. पूरी तरीके से यह लोग हमलावर इसलिए हैं कि सरकार की आक्रमान्यता ना दिखे. चुनाव के समय जो वादा किया गया उसे वह मुंह चुराने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं.

बीजेपी ने किया JDU के बयान का सर्मथन

वही, भाजपा ने JDU के बयान का समर्थन किया. भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार कुमार का बयान बहुत कुछ उजागर करता है. सवाल यह है कि अगर सब कुछ साफ है तो रात के अंधेरे में शिफ्टिंग क्यों हो रही है. तहखाना है या तिजोरी राजद के शासनकाल में क्या-क्या छुपाया गया है यह पूरा बिहार जानना चाहती है. जिन लोगों ने सत्ता को जेब में रखा वह लोग आज कानून के डर के साए में जी रहे हैं. जांच होगी तो सब कुछ सामने आएगा.

रिपोर्ट: सन्नी कुमार