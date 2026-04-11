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'ना हो अधीर, निशांत के हाथ में है तीर, सियासत में खींचेंगे नई लकीर...', नीतीश की नाराजगी के बीच JDU नेता ने बढ़ाई सियासी तपिश

Neeraj Kumar News: बिहार में नए सीएम को लेकर सियासी हलचल तेज है. नीतीश कुमार ने आज (शनिवार, 11 अप्रैल) को पार्टी के सीनियर नेताओं से मुलाकात की. इस बीच पार्टी एमएलसी नीरज कुमार ने एक बार फिर से निशांत कुमार को सीएम बनाने की मांग की है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Apr 11, 2026, 11:30 AM IST

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जेडीयू MLC नीरज कुमार (फाइल फोटो)
जेडीयू MLC नीरज कुमार (फाइल फोटो)

Neeraj Kumar New Post: बीजेपी से नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरों के बीच जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार का एक ट्वीट बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है. इस ट्वीट में नीरज कुमार ने एक बार फिर से निशांत कुमार को बिहार का सीएम बनाने की मांग की है. नीरज कुमार ने एक बार फिर से निशांत को जेडीयू और बिहार का भविष्य बताया है. उन्होंने लिखा कि ना हो अधीर, निशांत के हाथ में है तीर, सियासत में खींचेंगे नई लकीर. निशांत की धार और नीतीश जी का विचार, विरोधियों को करेगा अशांत, आगे बढ़ेगा बिहार.

 

नीरज कुमार ने यह पोस्ट ऐसे वक्त में किया है, जब नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ले चुके हैं और बिहार के नए सीएम पर मंथन हो रहा है. ऐसा पहली बार नहीं है, जब नीरज कुमार की ओर से निशांत को आगे बढ़ाने की वकालत की गई हो. निशांत कुमार को पार्टी में लाने को लेकर वे भी काफी मुखर रह चुके हैं. वे अक्सर निशांत को जेडीयू का भविष्य बताते रहे हैं. 'जय निशांत, तय निशांत, तीर निशान, तय निशांत' का नारा भी उन्होंने ही दिया था.

ये भी पढ़ें-  नीतीश कुमार ने अगर पलटी मारी, तब भी BJP बड़े आराम से बना सकती है अपनी सरकार

हालांकि, नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद नए मुख्यमंत्री के नामों की चर्चा को लेकर उन्होंने कहा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, यह इच्छा व्यक्त करने का हम सभी को अधिकार है, लेकिन सर्वानुमति एनडीए के घटक दल में ही होगी. वहीं राज्यसभा सांसद बनने के बाद नीतीश कुमार वापस पटना लौट चुके हैं और अब राज्य में नई सरकार के गठन को लेकर कयासों का दौर जारी है. ऐसे में आने वाले तीन-चार दिन राजनीतिक रूप से काफी अहम माने जा रहे हैं. सीएम पद से नीतीश कुमार के इस्तीफे से लेकर नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होने तक, काफी गहमागहमी देखने को मिल सकती है. इस सबके बीच नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें भी आ रही हैं. अब देखना होगा कि आगे क्या होता है?

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