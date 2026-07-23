पटना जेपी गोलंबर हिंसा: BJP विधायक श्याम बाबू यादव और विनय बिहारी पर हमला, बोले- 'हमलावर छात्र नहीं थे, गुंडा थे'

श्याम बाबू प्रसाद की गाड़ी पर हमला

बीजेपी विधायक श्याम बाबू प्रसाद यादव हमले का शिकार होते-होते बाल-बाल बचे. जब उनकी गाड़ी वहां से गुजर रही थी, तभी करीब सौ से अधिक लोगों ने अचानक उन्हें घेर लिया. उग्र भीड़ ने उनकी गाड़ी को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया और जमकर तोड़फोड़ की. हद तो तब हो गई जब प्रदर्शनकारियों और उपद्रवियों ने गाड़ी के अंदर रखा जरूरी सामान भी लूट लिया. किसी तरह वहां से निकले विधायक श्याम बाबू प्रसाद यादव ने घटना को लेकर बताया कि यह केवल भगवान की कृपा और वहां मौजूद स्थानीय दुकानदारों की मदद थी, जिन्होंने उन्हें सुरक्षित बचाया, अन्यथा कोई बड़ी अनहोनी हो सकती थी.