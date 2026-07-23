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पटना जेपी गोलंबर हिंसा: BJP विधायक श्याम बाबू यादव और विनय बिहारी पर हमला, बोले- 'हमलावर छात्र नहीं थे, गुंडा थे'

पटना में नीट पेपर लीक के विरोध में जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला. इस दौरान BJP विधायक श्याम बाबू यादव और विनय बिहारी की गाड़ी पर हमला भी किया गया. वहीं, आज विधानसभा में विधायक ने कहा कि जो हमलावर थे वह छात्र नहीं थे, वह जो है सो गुंडा थे.

Written BySunny KumarEdited ByRanjana Dubey
Published: Jul 23, 2026, 12:25 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 12:25 PM IST
पटना जेपी गोलंबर हिंसा: BJP विधायक श्याम बाबू यादव और विनय बिहारी पर हमला, बोले- 'हमलावर छात्र नहीं थे, गुंडा थे'
Image Credit: पटना में BJP विधायक श्याम बाबू यादव की गाड़ी पर हमला (जी मीडिया)

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Sunny Kumar

Sunny Kumar

सन्नी कुमार पिछले तीन वर्षों से पटना में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं. मुख्य रूप से राजनीतिक खबरों की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके साथ ही शिक्षा, खेल, स्पेशल स्टोरी और पुलिस मुख्यालय से जुड़ी खबरों को कवर करते हैं. Z Bihar-Jharkhand के साथ जुड़े हुए हैं.
 
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