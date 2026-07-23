पटना जेपी गोलंबर हिंसा: BJP विधायक श्याम बाबू यादव और विनय बिहारी पर हमला, बोले- 'हमलावर छात्र नहीं थे, गुंडा थे'

राज्य चुनें
राजधानी पटना में 22 जुलाई को नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों ने जबरदस्त हंगामा किया. ये हंगामा देर रात कर जारी रहा. इस प्रदर्शन के दौरान कई इलाकों में भारतीय जनता पार्टी BJP के विधायकों और मंत्रियों की गाड़ियों को निशाना बनाया गया. प्रदर्शन के दौरान पटना के व्यस्त डाक बंगला चौराहे पर भयावह स्थिति देखने को मिली. प्रदर्शन के दौरान बीजेपी विधायक श्याम बाबू यादव की गाड़ी पर हमला किया गया. BJP विधायक विनय बिहारी की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई. साथ ही, भाजपा के एक नेता की भी पिटाई भी की गई.
श्याम बाबू प्रसाद की गाड़ी पर हमला
बीजेपी विधायक श्याम बाबू प्रसाद यादव हमले का शिकार होते-होते बाल-बाल बचे. जब उनकी गाड़ी वहां से गुजर रही थी, तभी करीब सौ से अधिक लोगों ने अचानक उन्हें घेर लिया. उग्र भीड़ ने उनकी गाड़ी को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया और जमकर तोड़फोड़ की. हद तो तब हो गई जब प्रदर्शनकारियों और उपद्रवियों ने गाड़ी के अंदर रखा जरूरी सामान भी लूट लिया. किसी तरह वहां से निकले विधायक श्याम बाबू प्रसाद यादव ने घटना को लेकर बताया कि यह केवल भगवान की कृपा और वहां मौजूद स्थानीय दुकानदारों की मदद थी, जिन्होंने उन्हें सुरक्षित बचाया, अन्यथा कोई बड़ी अनहोनी हो सकती थी.
'हिंसक भीड़ में शामिल लोग वास्तविक छात्र नहीं'
विधायक ने इस पूरी घटना पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि देखने पर यह भले ही छात्रों का आंदोलन लग रहा था, लेकिन वास्तविकता कुछ और थी. उन्होंने कहा कि इस हिंसक भीड़ में शामिल लोग वास्तविक छात्र नहीं थे. बल्कि, इस प्रदर्शन की आड़ में असामाजिक तत्वों ने घुसपैठ कर ली थी. इन्हीं उपद्रवियों के कारण शहर के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ हुई. आज विधानसभा में भी उन्होंने कहा कि छात्र आंदोलन के दौरान जो हमला हुआ डाक बंगला चौराहा के पास, जो हमलावर थे वह छात्र नहीं थे, वह जो है सो गुंडा थे.