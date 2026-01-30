'सम्राट चौधरी के पास हीरो बनने का था मौका, चूक गए', नीट छात्रा के मौत मामले पर सांसद पप्पू यादव का बड़ा बयान

Patna Latest News: सांसद पप्पू यादव ने कहा कि बच्ची को गलत सूई दी गई. 14 से 15 आदमी का डीएनए लिया. आपको डीएनए रिपोर्ट सार्वजनिक कीजिए. मनीष रंजन के बेटे का डीएनए और लड़की का डीएनए मिलाइए. तीन साल पहले की लड़की की फोटो दिखाकर परिवार को टॉर्चर किया जा रहा है.
Patna News: नीट छात्रा की मौत के मामले में शुक्रवार को पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि जब रिपोर्ट आई रेप की, फिर दूसरी रिपोर्ट भी आ गई, डीजीपी साहब ईमानदार आदमी हैं. मुझे सम्राट चौधरी का नहीं पता है. उनके पास हीरो बनने का पूरा मौका था. इतने बड़े मुद्दे के लिए अब क्या चाहिए. स्पर्म को लेकर भी खुलासा हुआ है. पहले दिन ही मनीष रंजन ने कहा कि वह देहरादून में थे, लेकिन वे वहां नहीं थे. नींद की गोली कहीं नहीं मिली. लड़की ने न नींद की गोली खाई और न जहर खाया. सब जांच करने के बाद पता चला कि उसे निमोनिया हुआ था और उसकी वजह से उसे हायर सेंटर भेजा गया.
सांसद पप्पू यादव ने कहा कि बच्ची को गलत सूई दी गई. 14 से 15 आदमी का डीएनए लिया. आपको डीएनए रिपोर्ट सार्वजनिक कीजिए. मनीष रंजन के बेटे का डीएनए और लड़की का डीएनए मिलाइए. तीन साल पहले की लड़की की फोटो दिखाकर परिवार को टॉर्चर किया जा रहा है. उसकी मां का कहना है कि 27 दिसंबर से 5 जनवरी तक उसकी बेटी कही नहीं गई. उन्होंने आगे कहा कि सतीश सिंह अभी तक क्यों गिरफ्तार हुए. डीजी साहब भले आदमी हैं. मुझे नहीं पता कि क्यों इस मामले में परिजन को टॉर्चर किया जा रहा है. पहले तो आपने लड़की को बदनाम करने की कोशिश की. मामा, ममेरा भाई, फुफेरा भाई का आप डीएनए लेते हैं.
बता दें कि नीट छात्रा की मौत के मामले में शुक्रवार को परिजनों ने पटना में डीजीपी, बिहार से मुलाकात की. इस दौरान पुलिस की ओर से जांच की प्रगति के बारे में बताए गए. बड़े अफसरों से मुलाकात के बाद बाहर निकले लड़की के परिजनों ने बताया कि वे जांच से असंतुष्ट हैं. लड़की के परिजनों ने मांग की कि मामले की न्यायिक जांच कराई जानी चाहिए.
