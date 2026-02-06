Advertisement
नीट छात्रा हत्या कांड: राबड़ी देवी के आरोपों पर सरकार का चैलेंज- 'सबूत दें, 24 घंटे में करेंगे कार्रवाई'

Bihar News: आरजेडी विधायक आलोक मेहता ने कहा कि बिहार सरकार के दावे खोखले है, सीबीआई ऐसा क्या कर देगा जो बिहार पुलिस नहीं कर सकती थी, कोई दबाव नहीं डालेंगे तभी कोई काम कर पाएगा, बिहार में सीरियल रेप हो रहा है.

Written By  Nished Thakur|Last Updated: Feb 06, 2026, 04:54 PM IST

राबड़ी देवी (File Photo)
राबड़ी देवी (File Photo)

NEET Student Murder Case: NEET छात्रा हत्या मामले में बिहार विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के बयान पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि सबूत है तो दीजिए 24 घंटे में कार्रवाई होगी. अब लेकर बिहार में सियासत तेज है. जदयू विधायक मनोरमा देवी ने बयान देते हुए कहा कि बिल्कुल किसी पर आरोप ऐसे नहीं लगाना चाहिए, सबूत उनको देना चाहिए, सबूत देने पर निश्चित कार्रवाई होगी. 

मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि कोई भी व्यक्ति राजनैतिक जीवन में हैं तो जो बोलते हैं जवाबदेही के साथ बोलना चाहिए. जनता के भावना को भड़काने के मकसद से नहीं बोलना चाहिए. अगर वह कुछ बोल रही है तो जवाबदेही के साथ बोलना चाहिए.

AIMIM विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा कि छात्रा के साथ गलत हुआ है, इल्जाम निराधार नहीं होना चाहिए, इसको वाद विवाद का मसला नहीं बनाना चाहिए. 

वहीं, मंत्री जमा खान ने कहा कि मेरी सरकार कहती रही है कार्रवाई होगी, जो गलत होता है वो बचता नहीं है, सबूत दे जो गलत होगा उसपर कार्रवाई होगी. मंत्री लखेंद्र पासवान ने कहा कि गृह मंत्री ने सही कहा कि राबड़ी देवी को इतना ही जानकारी है तो सबूत दें, परिवार के साथ वो खड़ी हो, कार्रवाई हम करेंगे.

