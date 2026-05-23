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NEET UG Re Exam 2026: 21 जून को होने वाली परीक्षा के लिए छात्रों को मिलेगी फ्री बस सेवा, सम्राट सरकार का बड़ा फैसला

NEET UG Re Exam 2026: 21 जून को होने वाली परीक्षा के लिए सम्राट सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. उस दिन छात्रों को फ्री बस सेवा मिलेगी. वहीं, इस फैसले पर पक्ष और विपक्ष आमने-सामने आ गए हैं.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 23, 2026, 01:41 PM IST

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सीएम सम्राट चौधरी (फाइल फोटो)
सीएम सम्राट चौधरी (फाइल फोटो)

NEET UG Re Exam 2026: नीट (NEET) यूजी परीक्षा रद्द होने के बाद अब 2026 की दोबारा परीक्षा 21 जून को आयोजित की गई है. NEET अभ्यर्थियों के लिए अब बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा करने की सुविधा देने की बड़ी घोषणा की है. NEET परीक्षा में शामिल होने वाले सभी परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए बिहार राज्य की सभी सरकारी बसों में आवागमन निशुल्क रहेगी.

इस पर टिप्पणी करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता डॉ. स्नेहाशीष वर्धन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पेपर लीक की घटनाएं लगातार हो रही हैं. उम्मीदवारों को परीक्षा देने के लिए लगातार दूसरी बार यात्रा करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है. उम्मीदवारों और परीक्षार्थियों के लिए केवल बस यात्रा मुफ्त करने या मठों और मंदिरों में रहने की व्यवस्था करने के बजाय, सरकार को सबसे पहले तो पेपर लीक होने से ही रोकना चाहिए, ताकि ऐसी गंभीर स्थिति पैदा ही न हो.

इस बीच RJD MLC उर्मिला ठाकुर ने कहा कि इस सरकार के राज में छात्रों को न्याय नहीं मिल रहा है. उन्हें सिर्फ सत्तू और पानी देने का क्या फायदा? अगर किसी परीक्षा केंद्र के आसपास मठ-मंदिर नहीं होगा तो क्या छात्र और उनके परिजन मठ मंदिर को खोज कर पानी पीने वहां जाएंगे. जो छात्र गांव देहात से आएंगे, उनके लिए सरकारी बस कहां से उपलब्ध होगा? ये सभी दावे बेबुनियाद हैं. जहां एक तरफ सरकार छात्रों को पानी मुहैया कराने का दिखावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ वह उनके परीक्षा के पेपर लीक होने दे रही है. सरकार को NEET पेपर लीक में शामिल आरोपियों का पता लगाना चाहिए, उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें सजा मिले.

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इस बीच BJP MLC जीवन कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा की गई घोषणा छात्राओं के सर्वोत्तम हित में है. सम्राट चौधरी बिहार के सभी युवा छात्रों के फायदे के लिए लगातार काम कर रहे हैं. चाहे वह बस यात्रा मुफ्त करने की बात हो, हर साल 20,000 नौकरियां देने की बात हो, या अन्य पहल करने की बात हो. वहीं, JDU MLC भीष्म साहनी ने कहा कि बिहार में NDA सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि छात्रों को रोज़गार के सर्वोत्तम अवसर और सुविधाएं मिलें. छात्रों के लिए बस सेवाएं मुफ्त करना मुख्यमंत्री का एक स्वागत योग्य फैसला है. यह कदम छात्राओं के हितों को पूरा करता है. 

रिपोर्ट: प्रिंस कुमार कुशवाहा

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