'2047 तक न भाजपा रहेगी और न ही इनकी सरकार', CWC मीटिंग के बाद कांग्रेस नेता बरस पड़े
'2047 तक न भाजपा रहेगी और न ही इनकी सरकार', CWC मीटिंग के बाद कांग्रेस नेता बरस पड़े

Patna CWC Meeting: इसमें कोई दोराय नहीं कि वोटर अधिकार यात्रा के बाद पटना में हुई Patna CWC Meeting से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हौंसले बुलंद हैं. कांग्रेस ने अपनी इस रणनीति से न केवल विपक्ष बल्कि महागठबंधन के साथी दलों पर भी दबाव बनाने की कोशिश की है.

Edited By:  Sunil MIshra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 24, 2025, 05:06 PM IST

Patna CWC Meeting: बिहार की राजधानी पटना में बुधवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC की बैठक बुलाई गई. इस बैठक को लेकर एक दिन पहले से ही काफी गहमागहमी थी. कांग्रेस के तमाम नेता इस बैठक में शामिल होने के लिए पटना आए. बैठक खत्म होने के बाद कांग्रेस नेताओं ने मीडिया के सामने अपनी अपनी बात रखी. इसी कड़ी में लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार ने कहा, इतने सालों में सरकार ने जनता के लिए कुछ नहीं किया. न उद्योग धंधे लगाए और न ही पलायन रोक पाई. अजय राय ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस में वोट चोरी से जीते थे. पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने दावा किया कि मोदी सरकार हमेशा 2047 की बात करती है. तब तक न यह सरकार रहेगी और न ही भाजपा. 

लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार ने कहा, बिहार के लोग यहां से पढ़ने और नौकरी करने के लिए दूसरे प्रांत में जाते हैं. इसका कारण यह है कि यहां कांग्रेस का शासन नहीं है और ऐसा होना बहुत जरूरी है. महागठबंधन के बीच सीट शेयरिंग को लेकर मीरा कुमार ने कहा, इसके लिए एक समिति बनाई गई है और वह इस पर विचार कर रही है. समिति इस बात पर विचार कर रही है कि कैसे इंडिया ब्लॉक अधिक से अधिक सीटें जीत पाए. मीरा कुमार ने कहा, बिहार में मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर राहुल गांधी जी फैसला करेंगे. 

उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में दावा किया कि पीएम मोदी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने थे. उन्होंने कहा कि बनारस के चुनाव में पीएम मोदी 6 राउंड तक पीछे थे. वह चोरी करके चुनाव जीते हैं. अजय राय ने दावा किया कि यहां बेरोजगारी और भ्रष्टाचार उनका मुद्दा है. इसके साथ ही वोट चोरों को भगाना है. 

पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने मीडिया से बातचीत में कहा, वोट चोरी बहुत बड़ा विषय है. लोकतंत्र में इसका जवाब मिलना चाहिए.

पंजाब कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा, भाजपा वाले 2047 की बात करते हैं. तब तक न बीजेपी रहेगी और ना ही इनकी सरकार. बाजवा ने कहा, 2024 में गठबंधन का जीतना बताता है कि आने वाले सालों में मोदी सरकार नहीं रहने वाली. उन्होंने कहा कि भाजपा आज की बात नहीं करती. वह 2047 की बात करती है. 

बाजवा ने यह भी कहा कि भाजपा ने अपने गठबंधन के साथियों को लगातार कमजोर किया है. आने वाले समय में वे छोटे दलों को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं.

Patna CWC Meetingbihar chunav 2025

