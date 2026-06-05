बिहार NDA में अब नई राजनीति की शुरुआत, MLC चुनाव में BJP-JDU ने एक भी मुस्लिम को नहीं दिया टिकट

Bihar MLC Election 2026: बिहार विधान परिषद (MLC) चुनाव को लेकर एनडीए (NDA) ने अपनी रणनीति साफ कर दी है. द्विवार्षिक चुनावों और उपचुनावों के लिए जारी उम्मीदवारों की सूची में भारतीय जनता पार्टी (BJP) और जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने एक नए राजनीतिक समीकरण की शुरुआत की है. इस पूरी लिस्ट में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एनडीए ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है, जिसे बिहार की राजनीति में एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है.

बीजेपी की लिस्ट

बीजेपी ने अपनी सूची में सामाजिक संतुलन बनाने की कोशिश की है. पार्टी ने दो सवर्ण और दो अति पिछड़ा वर्ग (EBC) के चेहरों पर दांव लगाया है-सवर्ण चेहरा: पवन सिंह और संजय मयूख

अति पिछड़ा वर्ग (EBC): अनिल ठाकुर और शीला पंडित

जेडीयू की लिस्ट

वहीं, जेडीयू ने इस बार पूरी तरह से अपनी पारंपरिक ताकत यानी अति पिछड़ा (EBC) और पिछड़ा वर्ग (OBC) पर भरोसा जताया है. जेडीयू के 4 उम्मीदवारों में से 3 अति पिछड़े समाज से आते हैं-

Add Zee News as a Preferred Source

निशांत कुमार: कुर्मी (पिछड़ा वर्ग - लव-कुश समीकरण)

भारती मेहता: नोनिया (अति पिछड़ा वर्ग)

शिव रानी देवी प्रजापति: कुम्हार (अति पिछड़ा वर्ग)

ललन प्रसाद: धानुक (अति पिछड़ा वर्ग)

यह भी पढ़ें: Bihar MLC Election 2026: जेडीयू के एमएलसी उम्मीदवारों की सूची जारी

इस टिकट बंटवारे से साफ है कि एनडीए अब बिहार में 'माय' (MY-मुस्लिम यादव) समीकरण के मुकाबले अति पिछड़ा (EBC) और सवर्णों का एक अभेद्य किला तैयार कर रहा है. मुस्लिम उम्मीदवार को जगह न देकर एनडीए ने विपक्ष को घेराबंदी का मौका तो दिया है, लेकिन जमीनी स्तर पर अति पिछड़ों को गोलबंद करने का यह दांव आगामी चुनावों में बेहद निर्णायक साबित हो सकता है.