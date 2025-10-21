अगली सरकार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, डबल इंजन सरकार की विदाई तय: मृत्युंजय तिवारी

Bihar Chunav 2025: राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने दावा किया है कि बिहार की जनता अगली सरकार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बनाएगी. इस बार डबल इंजन सरकार की विदाई तय है. उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए सरकार पर जोरदार हमला बोला है. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पिछले 20 वर्षों से सत्ता में हैं और लंबे समय से मुख्यमंत्री के पद पर काबिज हैं, जबकि केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार 11 वर्षों से सत्ता में है. तिवारी ने सवाल उठाया कि इतने वर्षों में बिहार को क्या मिला? राज्य में बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई और पलायन क्यों बढ़ रहा है? जनता अब हर पाई का हिसाब मांगेगी.

राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता के बीच जा रहे हैं, लेकिन जनता उनसे नाराज है और जवाब मांग रही है. नीतीश कुमार बिहार की जनता को जवाब नहीं दे सकते हैं. महागठबंधन पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा और जीत हासिल करेगा.

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

Add Zee News as a Preferred Source

झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) द्वारा लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए तिवारी ने कहा कि अगर टिकट नहीं मिलता, तो आरोप-प्रत्यारोप तो लगते ही हैं, लेकिन सभी को जमीनी हकीकत को समझना चाहिए. उन्होंने कहा कि महागठबंधन बहुत मजबूत है और बिहार विधानसभा चुनाव पर देश-दुनिया की नजरें टिकी हैं.

तिवारी ने दावा किया कि अगर बिहार चुनाव में हम जीत हासिल करते हैं, तो केंद्र की एनडीए सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी. इस महासंग्राम में सभी सहयोगी दलों का साथ जरूरी है. उन्होंने तेजस्वी यादव की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि तेजस्वी यादव सभी सहयोगी दलों का ध्यान रख रहे हैं. इसके साथ ही तिवारी ने जन सुराज पार्टी को भाजपा की बी टीम बताया. बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में आयोजित कराए जाएंगे. तिवारी ने विश्वास जताया कि महागठबंधन एकजुट होकर इस चुनाव में मजबूती से लड़ेगा और जनता का समर्थन हासिल करेगा.

इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!