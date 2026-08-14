छात्र आंदोलन का अगला ठिकाना बिहार होगा, 18 अगस्त से आमरण अनशन पर बैठेंगे छात्र नेता दिलीप

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झारखंड की राजधानी रांची में जारी JPSC छात्रों के आंदोलन के बीच बिहार में भी एक बड़े छात्र आंदोलन की आहट सुनाई देने लगी है. प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं में हो रही देरी को लेकर छात्र नेता दिलीप कुमार ने आगामी 18 अगस्त से पटना के गर्दनीबाग में आमरण अनशन पर बैठने का ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि अगर पांच दिनों के अंदर अभ्यर्थियों की मांगों पर सरकार की ओर से कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.
छात्र नेता दिलीप कुमार ने प्रदेश में 'वन कैंडिडेट-वन रिजल्ट' लागू किए जाने की मांग की. उन्होंने कहा कि प्रदेश में जितनी सीटों पर वैकेंसी आती है, उतने लोगों को नौकरी भी मिलनी चाहिए. इसके अलावा सर्टिफिकेट की जांच रिजल्ट से पहले हो, ताकि कोई फर्जीवाड़ा न हो. उन्होंने कहा कि 1 से 5 में सीटों की संख्या अधिक रहनी चाहिए. उन्होंने कहा कि TRE 4 का विज्ञापन जल्द जारी करने की मांग की. उनका कहना है कि विज्ञापन सभी रिक्त पदों और सभी विषयों के लिए जारी किया जाना चाहिए.
उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि शिक्षा मंत्री अपने वादे पर खरे नहीं उतरे हैं. उन्होंने कहा कि शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी लंबे समय से विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं. ऐसे में सरकार को बिना देरी किए भर्ती प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए. दिलीप ने कहा कि शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि हमने अधियाचना भेज दिया है. हम लोगों को अधियाचना नहीं चाहिए, क्योंकि अधियाचना तो फरवरी में भी भेजा गया था, लेकिन अभी तक विज्ञापन नहीं आया. उन्होंने कहा कि बार-बार अधियाचना भेजने का खेल नहीं चलेगा.
उधर, रांची में JPSC, JSSC व CGL परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी के खिलाफ छात्र पिछले 21 दिनों से धरने पर डटे हुए हैं. सरकार के साथ तीन राउंड की वार्ता के बावजूद कोई हल नहीं निकल सका है. छात्रों का साफ कहना है कि जब तक CBI जांच की घोषणा नहीं होती और उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. प्रदर्शन कर रहे छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा कि लड़ाई सिर्फ पेपर लीक तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम में पनपे भ्रष्टाचार के खिलाफ है. उन्होंने पूछा कि सरकार CBI जांच कराने से पीछे क्यों हट रही है?