Add Zee Business As A Preferred Source
App

छात्र आंदोलन का अगला ठिकाना बिहार होगा, 18 अगस्त से आमरण अनशन पर बैठेंगे छात्र नेता दिलीप

Bihar Student Protest: बिहार में भी एक बड़े छात्र आंदोलन की आहट सुनाई देने लगी है. छात्र नेता दिलीप कुमार ने आगामी 18 अगस्त से पटना के गर्दनीबाग में आमरण अनशन पर बैठने का ऐलान किया है. उनका कहना है कि अगर अभ्यर्थियों की मांगे नहीं मानी गईं तो आंदोलन को तेज किया जाएगा और इसके बाद विधानसभा का घेराव किया जाएगा.

Written ByK Raj Mishra
Published: Aug 14, 2026, 11:31 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 11:31 AM IST
छात्र आंदोलन का अगला ठिकाना बिहार होगा, 18 अगस्त से आमरण अनशन पर बैठेंगे छात्र नेता दिलीप
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)

About the Author

K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Jharkhand Breaking News Live: जेपीएससी छात्र आंदोलन 21वें दिन भी जारी, धरनास्थल पर जल्द लौटेंगे देवेंद्र नाथ महतो
2
3
4
5