बिहार की सत्ता का 'N' कोड और राशियों का खेल: वृश्चिक के वर्चस्व के बाद क्या अब शुरू होगा कुंभ का काल?

बिहार की सियासत को लेकर लाख चर्चाएं चल रही हों, मगर इतना तो तय मानिए कि ‘N' फैक्टर ही हावी नजर आ रहा है. अगर ऐसा नहीं है तो देख लीजिए बिहार के विकास के मुद्दे पर नीतीश कुमार का मुख्यमंत्रीत्वकाल से लेकर अन्य उनके किए गए कार्य की देश ही नहीं, दुनिया में चर्चा हो रही है. दूसरी तरफ, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, जिनका राजनीति से कहीं दूर-दूर तक वास्ता नहीं था, उनकी आनन-फानन में राजनीति में इंट्री से साफ जाहिर हो जाता है कि कहीं ऐसा न हो कि बिहार में एक बार फिर ‘N' फैक्टर ही पुनः सत्तानसीन हो जाए. ‘N' फैक्टर का मतलब साफ है जदयू से नीतीश कुमार- निशांत कुमार, भाजपा से नितिन नवीन-नित्यानंद राय. जाहिर है बिहार से लेकर देश स्तर तक की राजनीति में ‘N' फैक्टर हावी है. मतलब अभी बिहार की राजनीति में वृश्चिक राशि का दबदबा है. अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार के पद छोड़ने के बाद कही यह कुंभ राशि के दबदबे की कहानी तो नहीं लिखने जा रहा है?

नीतीश कुमार राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं. उनके जो भी कदम होते हैं, बहुत सधे हुए होते हैं. जो नीतीश कुमार कभी राजनीति में अपने बेटे को आने देने की बात तो दूर, चर्चा तक नहीं होने देते थे, आज उनकी स्वीकृति से वहीं सब कुछ हो रहा है. निशांत तूफानी दौरा कर रहे हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं. नीतीश कुमार के चैंबर आकर उनके साथ बैठना कई राजनीतिक संकेत देता है.

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बिहार में नीतीश कुमार के बाद कौन होगा, यह एक असंजस की स्थिति बनी हुई है. भाजपा से कोई एक नाम सामने नहीं आ रहा है, लेकिन जेडीयू के नेता लगातार निशांत कुमार का नाम आगे बढ़ा रहे हैं. भले ही नीतीश कुमार समृद्धि यात्राओं में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार चौधरी को आगे करते नजर आए, मगर एक बात तो है कि कर्पूरी ठाकुर को छोड़ दें तो अब तक कोई भी उपमुख्यमंत्री बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाया है. भाजपा में सुशील कुमार मोदी और राजद में तेजस्वी यादव का उदाहरण सामने है. तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को भी हम डिप्टी सीएम के रूप में देख चुके हैं, लेकिन उनकी इस पद से आगे बढ़ने की कहानी वहीं खत्म हो गई.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार जीतन राम मांझी को सत्ता देकर उसका नुकसान झेल चुके हैं. नीतीश कुमार बोलते नहीं हैं मगर मन में गांठ जरूर पाल लेते हैं. यह वही सम्राट चौधरी हैं, जिन्होंने कहा था कि जबतक मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी से नीतीश कुमार को हटा नहीं देता, तबतक अपनी पगड़ी नहीं उतारुंगा. सम्राट चौधरी के पिताजी शकुनी चौधरी ने पूर्णिया की एक जनसभा में कहा था, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जमीन में गाड़ दूंगा. अब यह देखना दिलचस्प है कि भाजपा बिहार की राजनीति में अपनी बिसात किस तरह बिछाती है और नीतीश कुमार को खुद का सीएम बनाने के लिए कैसे रिझाती है.

भाजपा ने अचानक से बिहार सरकार के तत्कालीन मंत्री नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर सभी को चौंका दिया था. उसी प्रकार कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार भी अपने फैसले से सभी को चौंका दें. आज देश और बिहार की सियासत में ‘N' फैक्टर काफी हावी है. देश की सत्ता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काबिज हैं. दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा नितिन नवीन हैंडल कर रहे हैं. नीतीश कुमार बिहार में एक बड़ा फैक्टर हैं तो जेडीयू में निशांत कुमार का नाम तेजी से उभरता दिख रहा है. एक बात और... पटना विश्वविद्यालय के भवन का उद्घाटन करने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गए थे. वहां युवाओं ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी गोबैक के नारे लगाए.

यह लेखक के स्वतंत्र विचार हैं. लेखक मुरली मनोहर श्रीवास्तव पिछले तीन दशक से पत्रकारिता और लेखक के रूप में सक्रिय हैं. डॉक्यूमेंट्री, नाटक आदि लेखन सहित कई पुस्तकों की रचना कर चुके हैं. शोधपरक लेखन के साथ-साथ राजनीति, कला-संस्कृति और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं.