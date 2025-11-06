Advertisement
बिहार विधानसभा चुनाव के कारण NIOS की परीक्षाएं स्थगित, नई तारीखों की घोषणा जल्द

Bihar Chunav 2025: बिहार में होने वाली विधानसभा चुनाव की तैयारियां कई महीनों से चुनाव आयोग द्वारा की जा रही थी. इसमें से एक कार्य चुनाव आयोग ने यह किया है कि उन्होंने स्कूल को पोलिंग बूथ में बदल दिया हैं.जाने कब से कब तक चुनाव के कारण स्कूल बंद रहेंगे और परीक्षाएं कब करवाएं जाएंगी.

Reported By:  Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 06, 2025, 04:05 PM IST

Bihar Chunav 2025: बिहार में 6 नवंबर को प्रथम चरण के विधानसभा चुनाव हो रहे है. बिहार के 18 जिलों  के 121 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं. दूसरे चरण में शेष बचे हुए सीटों के लिए चुनाव होंगे. दूसरे चरण के चुनाव 11 नवंबर को होने है. दोनों चरणों को मिलाकर कुल 243 सीटों पर मतदान हैं.

बिहार की विधानसभा चुनाव के कारण से चुनाव आयोग ने स्कूलों को मतदान केंद्रों में बदल दिया हैं. आपको बता दे कि एनआईओएस  की 10 और 12 क्लास की अक्टूबर-नवंबर 2025 सत्र की परीक्षा इस समय होने वाली थी. यह 14 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच होने वाली थी. इसमें फिजिक्स, हिस्ट्री, एनवायरमेंटल सांइस और हिस्ट्री जैसे विषयो की परीक्षाएं होनी थी. 

बिहार के चुनाव के कारण लेकिन इनकी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई. लोगों को इस खबर की सूचना nios.ac.in की अधिकारिक वेबसाइट पर दी गई हैं. उनके नोटिस के अनुसार इन सभी विषयों के परीक्षाओं के लिए एक नई डेट की घोषणा जल्द ही की जाएगी. अगर आपको किसी भी तरीके के नई अपडेटस चाहिए तो आप इनके अधिकारिक वेबसाइट nios पर सक्रिय रहें.

बता दें कि पहले चरण के मतदान में 121 सीटों के 3.75 करोड़ से अधिक मतदाता 1314 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य को तय करेंगे. इस चरण में कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला भी मतदाता तय करेंगे जो चुनावी समर में ताल ठोक रहे हैं. ‎एनडीए की ओर से भाजपा के 48 उम्मीदवार जबकि जदयू के 57, लोजपा (रामविलास) के 14 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के दो प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला होना है. जबकि महागठबंधन की ओर से इस चरण में राजद के 73, कांग्रेस के 24, भाकपा माले के 14, वीआईपी के पांच, माकपा के तीन और भाकपा के पांच सहित इंडियन इंकलाब पार्टी (आईआईपी) के तीन उम्मीदवारों का भविष्य मतदाता तय करेंगे. 

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Bihar Vidhansabha Chunav 2025

