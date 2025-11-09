Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2994858
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

खेसारी पर निरहुआ-मनोज का डबल अटैक, बोले– छपरा को धोखा देकर भागने की तैयारी

Bihar Chunav 2025: छपरा सीट पर सियासी जंग तेज हो गई है. निरहुआ और मनोज तिवारी ने RJD प्रत्याशी खेसारी लाल यादव और INDIA गठबंधन पर कड़ा हमला बोला. निरहुआ ने खेसारी को अश्लील गानों का उस्ताद बताया, जबकि मनोज तिवारी ने RJD पर बिहार के संसाधनों के दोहन और जनता के हक छीनने का आरोप लगाया.

 

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Nov 09, 2025, 02:28 PM IST

Trending Photos

खेसारी पर निरहुआ-मनोज का डबल अटैक, बोले– छपरा को धोखा देकर भागने की तैयारी
खेसारी पर निरहुआ-मनोज का डबल अटैक, बोले– छपरा को धोखा देकर भागने की तैयारी

Bihar Chunav 2025: बीजेपी नेता दिनेश लाल यादव और मनोज तिवारी ने छपरा से राजद प्रत्याशी खेसारी लाल यादव और इंडिया महागठबंधन पर जोरदार हमला बोला है. निरहुआ ने खेसारी को अश्लील गानों का गुरु बताया है, जबकि मनोज तिवारी का कहना है कि राजद ने हमेशा से बिहार के संसाधनों का इस्तेमाल किया है और जनता से उनका हक छीना है. खेसारी लाल यादव के अश्लील गानों वाले बयान पर अभिनेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने मीडिया से कहा कि लोगों को समझना चाहिए कि अश्लील गानों का असली उस्ताद तो वही है और वे लोग उसी को साथ लेकर घूम रहे हैं. वे हर दिन अपना बयान पलट देते हैं, कभी कहते हैं कि हम लोगों से अश्लील गाने बनाना सीखा है, तो कभी कहते हैं कि इंडस्ट्री में कभी हम लोगों को फॉलो नहीं किया, वे खुद ही अपने बयान पर कायम नहीं रह पा रहे हैं.

खेसारी लाल के दिए चैलेंज पर निरहुआ ने कहा कि खेसारी भागने की तैयारी में हैं, क्योंकि वे कह रहे हैं कि सर्टिफिकेट नहीं लेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे, मतलब छपरा को धोखा देकर वे भागने की फिराक में हैं, लेकिन जाने नहीं देना है. उन्होंने कहा कि मैं भी आजमगढ़ से हार गया हूं, लेकिन आज भी वहां के लिए विकास कार्य कर रहा हूं. मैदान छोड़कर नहीं भागा, ऐसे वे भी छपरा को छोड़कर नहीं भागेंगे.

ये भी पढ़ें: कैमूर में नीतीश कुमार की हुंकार, गिनाईं सरकार की उपलब्धियां और विकास के आंकड़े

Add Zee News as a Preferred Source

राम मंदिर को लेकर निरहुआ ने कहा कि हम तो आज भी अपने बयान पर कायम हैं कि राम मंदिर जरूरी था और है, लेकिन अभी राम मंदिर झांकी हैं, काशी-मथुरा बाकी है. हम जनता को पहले से शिक्षा-सुरक्षा और रोजगार दे ही रहे हैं, लेकिन अपने धर्म की बात भी कर रहे हैं. वहीं पटना में मौजूद मनोज तिवारी ने भी एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि महागठबंधन, लालटेन पार्टी और हाथ के निशान वाली पार्टी, इन सभी ने बिहार के संसाधनों का फायदा उठाया है और लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखा है.

आरक्षण पर बात करते हुए मनोज तिवारी ने कहा कि आज हमारे देश में कोई भी जाति ऐसी नहीं है जो रिजर्वेशन के अंदर न आती हो और ये पीएम मोदी की देन है. बिहार की जनता जानती है कि जंगलराज कैसा रहा है. वो बिहार का भविष्य बचाना चाहती है.
इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025

Trending news

bihar chunav 2025
बांग्लादेशी घुसपैठ बढ़ाने की जिम्मेदार कांग्रेस-टीएमसी-RJD: निशिकांत दुबे
bihar chunav 2025
लालू परिवार में घमासान पर ओवैसी का तंज, बोले- 'जिस घर में सद्भाव नहीं, वो...'
bihar chunav 2025
कैमूर में नीतीश कुमार की हुंकार, गिनाईं सरकार की उपलब्धियां और विकास के आंकड़े
bihar chunav 2025
20 साल की सत्ता! फिर भी बिहार पीछे क्यों? अजीत सिंह ने PM मोदी से मांगा जवाब
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025: तेजस्वी ने रोहतास रैली में केक काटकर मनाया जन्मदिन
Surendra Yadav
रातों-रात मौत या साजिश? RJD नेता सुरेंद्र यादव के बेटे का घर के पास मिला शव
bihar chunav 2025
“तेजस्वी के नसीब में सीएम की कुर्सी नहीं”! बिहार चुनाव से पहले संजय जायसवाल का हमला
bihar chunav 2025
'गांधी परिवार का इतिहास चोरों से भरा'.. 'वोट चोरी' आरोप पर भड़के निशिकांत दुबे
bihar chunav 2025
दूसरे चरण की इन सीटों पर महागठबंधन में हो रही फ्रेंडली फाइट, NDA से मैदान में कौन?
bihar chunav 2025
'चारा घोटाला करने वाला परिवार...', राजद पर सम्राट चौधरी का करारा हमला