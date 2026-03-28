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निरहुआ का खेसारी पर तंज: बोले- 'राजनीति ईमानदार लोगों का काम है, नॉनसेंस लोगों का नहीं'

Bihar Politics: दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने खेसारी लाल यादव पर तंज कसा. उन्होंने कहा कि राजनीति ईमानदार लोगों का काम है, नॉनसेंस लोगों का नहीं. साथ ही, निरहुआ ने सीएम नीतीश के राज्यसभा जाने पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 28, 2026, 01:35 PM IST

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निरहुआ का खेसारी पर तंज (फाइल फोटो)
निरहुआ का खेसारी पर तंज (फाइल फोटो)

Bihar Politics: पटना में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान, भोजपुरी सिने स्टार और बीजेपी के पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी. इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे के सीएम पद के पोस्टर पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह बड़े लोगों का काम है और यह बड़े लोगों के द्वारा होता है. निरहुआ के इस बयान ने बिहार की राजनीतिक गलियारों में एक नई चर्चा छेड़ दी है, खासकर ऐसे समय में जब राज्य में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं.

नीतीश कुमार बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध
नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर निरहुआ ने कहा कि यह बड़ी बात है. बिहार को चमकाने के बाद वह राज्यसभा जा रहे हैं. वहां से भी वह बिहार का काम करेंगे.  निरहुआ ने इस बात पर जोर दिया कि नीतीश कुमार बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं, चाहे वह किसी भी पद पर रहें. वहीं, भोजपुरी गायक और अभिनेता खेसारी लाल यादव के इस बयान पर कि राजनीति उनके बस की बात नहीं है, निरहुआ ने उन्हें करेक्ट करने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि यह ईमानदार लोगों का काम है, नॉनसेंस लोगों का काम नहीं है.

यह भी पढ़ें: नीतीश कुमार के इस्तीफे पर विपक्ष का प्रहार, RJD ने कहा- BJP के चक्रव्यूह में फंसे CM

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'हम लोग पार्टी का प्रचार अपने मन से करते हैं'
निरहुआ ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर भी तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का इसी तरह का बयान रहता है और इसी तरह का वह बयान देते रहते हैं. निरहुआ ने अखिलेश के बयानों को कोई मतलब नहीं का करार देते हुए उनकी आलोचना की. भाजपा के आंतरिक कामकाज और प्रचार पर उन्होंने कहा कि हम लोग पार्टी का प्रचार अपने मन से करते हैं. पार्टी हमारी है और कहीं न कहीं पार्टी के प्रचार के लिए हम लोग खुद जाते हैं. उन्होंने यह भी जोड़ा कि भारतीय जनता पार्टी में कौन कहां किस समय पहुंच जाएगा यह किसी को पता नहीं है, जो पार्टी के लचीलेपन और कार्यकर्ताओं के लिए खुले अवसरों को साफ तौर पर दिखाता है.

रिपोर्ट: प्रिंस कुमार कुशवाहा

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