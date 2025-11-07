“आस्था का मजाक नहीं चलेगा”, निरहुआ ने खेसारी पर साधा निशाना; बोले- चुनाव में विरोध ठीक, पर भगवान का नहीं!

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनावों को देखते हुए निरहुआ बिहार में ही हैं, जहां वे अलग-अलग जिलों में जाकर पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं. अब उन्होंने मीडिया के सामने सरकार बनाने का दावा किया है और बिहार में हुए विकास पर बात की है. उन्होंने कहा, "ये सभी जानते हैं कि पहले बिहार कैसा था. बिहार ने एनडीए की सरकार में विकास करना शुरू किया है और जनता इस बात को बहुत अच्छे से जानती है, इसलिए बिहार में जनता दोबारा एनडीए की सरकार बना रही है. बाकी सब जनता के हाथ में है, जो जनता करेगी वो हमें स्वीकार होगा."

दलित मतदाताओं को मतदान से रोकने के विवाद पर दिनेश लाल यादव ने कहा कि "राजद जान चुकी है कि वह हारने वाली है और इसी वजह से वे गुंडागर्दी पर उतर आई है. वे कुछ भी कर लें, फिर भी पहले चरण के चुनाव में रिकॉर्ड मतदान हुआ है. बिहार की जनता जानती है कि उनके लिए एनडीए सरकार सही है. जनता खुद राजद को चुनावों में जवाब देने वाली है. अगर वे पार्टी हैं, तो उन्हें जनता की रक्षा करनी चाहिए, न कि उनकी पिटाई."

खेसारी लाल यादव के राम मंदिर विरोध और दूध से नहाने को लेकर दिए बयान पर निरहुआ ने कहा कि खेसारी को समझना चाहिए कि किसी की पूजा-पद्धति या आस्था का मजाक नहीं बनाना चाहिए. आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो सामने वाली पार्टी का विरोध कीजिए, लेकिन किसी की भावना और आस्था का विरोध करना सही नहीं है.

एनडीए सरकार द्वारा घर तोड़ने के आरोपों का जवाब देते हुए निरहुआ ने कहा कि खेसारी लाल यादव ने इस मामले को भी चुनावी मुद्दा बना दिया है, उनके घर के आगे शेड था, जो अतिक्रमण का हिस्सा था. अब जो जगह सरकार की है और आप वहां शेड लगाकर अपना बना लेंगे तो नगरपालिका कार्रवाई तो करेगी ही. उनके घर के आगे का शेड हटाया गया है, न कि घर तोड़ा गया है.

इनपुट- आईएएनएस

