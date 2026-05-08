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लालू की राह पर नीतीश कुमार? बेटे निशांत के लिए कर डाला सेम टू सेम सियासी खेल!

Bihar News: बिहार की सियासत में निशांत कुमार से शपथ के बाद परिवारवाद पर बहस फिर से शुरू हो गई. साथ ही निशांत कुमार को स्वास्थ्य विभाग मिलने पर कई चर्चाएं हो रही है. इतनी ही नहीं अब लोग साल 2015 को याद कर रहे हैं.

Written By  Shailendra |Last Updated: May 08, 2026, 01:33 PM IST

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निशांत कुमार और तेज प्रताप यादव (File Photo)
निशांत कुमार और तेज प्रताप यादव (File Photo)

Bihar Politics: बिहार की सियासत में आखिरकार वही हुआ जिसकी चर्चा गलियारों में लंबे समय से थी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद उनके बेटे निशांत कुमार ने सक्रिय राजनीति में कदम रख दिया है. निशांत कुमार बिहार बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है.

ध्यान दीजिएगा कि साल 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार एक साथ आए थे और जीत हासिल किए थे, तब लालू यादव के बेटों की सरकार में एंट्री हुई थी. इसके बाद नीतीश कुमार ने तेज प्रताप यादव को बिहार का स्वास्थ्य मंत्री बनाया था.

दरअसल, बिहार की सियासत में निशांत कुमार से शपथ के बाद परिवारवाद पर बहस फिर से शुरू हो गई. साथ ही निशांत कुमार को स्वास्थ्य विभाग मिलने पर कई चर्चाएं हो रही है. इतनी ही नहीं अब लोग साल 2015 को याद कर रहे हैं, क्योंकि जब लालू यादव के साथ नीतीश कुमार ने चुनाव लड़ा था और जीत हासिल किए थे, तब उन्होंने राजद सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को स्वास्थ्य मंत्रालय दिया था. तब तेज प्रताप यादव की उम्र 27 साल थी, जब वह पहली बार मंत्री बने थे.

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अब निशांत कुमार जब पहली बार मंत्री बने हैं, तो उन्हें भी बिहार हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया है. इस वजह से सियासी हलकों में चर्चा हो रही है कि सेम यू सेम परिवारवाद कर रहे हैं नीतीश कुमार.

बिहार की सियासी हलकों में माना जा रहा है कि निशांत कुमार का मंत्री बनना सूबे की राजनीति के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा, क्योंकि वे अब तक खुद को सार्वजनिक जीवन और सत्ता की चकाचौंध से दूर रखते आए थे.

यह भी पढ़ें: पहले डिप्टी CM बनने से इनकार और अब मंत्री पद स्वीकार! उहापोह में क्यों निशांत?

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