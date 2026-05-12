Nishant Kumar Bugalow: सम्राट सरकार में निशांत कुमार का जलवा, पिता नीतीश के पास में मिला बंगला, जानें इसकी खासियतें

Nishant Kumar Bungalow: बिहार की सम्राट चौधरी सरकार में अब मंत्रियों को सरकारी बंगले अलॉट कर दिए गए हैं. भवन निर्माण विभाग ने सोमवार (11 मई) को आवास आवंटन से जुड़ा आधिकारिक आदेश जारी किया. भवन निर्माण विभाग की ओर से जारी सूची के अनुसार, पहली बार मंत्री बने चेहरों को नए बंगले दिए गए हैं, जबकि दोबारा मंत्री बनने वाले नेताओं के पुराने आवास को ही बरकरार रखा गया है. इस आवंटन में सबसे ज्यादा चर्चा स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के नए पते की हो रही है.

दरअसल, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को राजधानी पटना का चर्चित 2 देशरत्न मार्ग स्थित सरकारी बंगला आवंटित किया गया है. बिहार के सियासी गलियारों में इस आवास को काफी अहम माना जाता है. बता दें कि यह बंगला पटना के हाई-प्रोफाइल VIP जोन में स्थित है और अक्सर इसे वरिष्ठ मंत्रियों को दिया जाता है. इस बार यह बंगला निशांत कुमार को आवंटित किया गया है.