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Bihar Minister bungalow Changes: बिहार सरकार ने मंत्रियों के सरकारी बंगलों में बड़ा बदलाव किया है. हालिया आवंटन में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार और मंत्री राम कृपाल यादव को नए बंगले दिए गए. इस बदलाव के तहत 5 देशरत्न मार्ग का बंगला अब स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के नाम से आवंटित किया गया है. यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि यह वही बंगला है जिसे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खाली किया था और तब से यह बंगला किसी के पास नहीं था.
वहीं, 2 देशरत्न मार्ग का बंगला अब मंत्री राम कृपाल यादव के नाम से आवंटित किया गया है. इससे पहले यह बंगला स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के नाम से आवंटित था, जिसे अब वह खाली कर देंगे.
5 देशरत्न मार्ग बंगला का महत्व सियासी हलकों में बहुत ज्यादा है. यह बंगला पटना के सबसे पॉश सरकारी आवासों में से एक माना जाता है. बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के लिए यह बंगला आवंटन एक तरह से अपग्रेड माना जा रहा है, क्योंकि 5 देशरत्न मार्ग का बंगला 2 देशरत्न मार्ग की तुलना में अधिक बड़ा और सुविधाओं से लैस है.
बता दें कि बिहार सामान्य प्रशासन विभाग ने मंत्रियों के सरकारी बंगलों में बदलाव के आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं. अब मंत्री जल्द ही अपने नए बंगले में शिफ्ट होंगे.
रिपोर्ट: रूपेंद्र श्रीवास्तव