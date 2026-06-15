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सम्राट चौधरी के खाली किए बंगले में शिफ्ट होंगे निशांत कुमार, 2 नंबर आवास में रहेंगे राम कृपाल

Bihar Minister Bungalow: बिहार में मंत्रियों के बंगले में बदलाव किया गया है. अब 5 देशरत्न मार्ग बंगला स्वास्थ्य मंत्री निशांत को दिया गया है. वहीं, 2 देशरत्न मार्ग बंगला मंत्री राम कृपाल यादव को दिया गया है. पहले 2 देश रत्नमार्ग बंगला निशांत को अलॉट किया गया था.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 15, 2026, 06:44 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 07:53 PM IST
सम्राट चौधरी के खाली किए बंगले में शिफ्ट होंगे निशांत कुमार, 2 नंबर आवास में रहेंगे राम कृपाल
Image Credit: निशांत कुमार को मिला VVIP बंगला, राम कृपाल यादव का भी बदला पता (Photo-AI)

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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