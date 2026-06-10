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Nishant Kumar: लोग तो निशांत कुमार को इंजीनियर समझते थे, वे तो 12वीं पास निकले! हलफनामा से हुए और भी बड़े खुलासे

Nishant Kumar News: निशांत कुमार ने इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के लिए आवश्यक 8 सेमेस्टर में से केवल पांच सेमेस्टर पूरे किए और साल 2001 में पढ़ाई छोड़ दी थी. इस खुलासे के बाद बिहार की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है. विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने इस मुद्दे को लेकर सवाल उठाए हैं.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 10, 2026, 07:48 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 07:48 AM IST
Nishant Kumar: लोग तो निशांत कुमार को इंजीनियर समझते थे, वे तो 12वीं पास निकले! हलफनामा से हुए और भी बड़े खुलासे
Image Credit: निशांत कुमार (File Photo)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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