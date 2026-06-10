/Nishant Kumar: लोग तो निशांत कुमार को इंजीनियर समझते थे, वे तो 12वीं पास निकले! हलफनामा से हुए और भी बड़े खुलासे

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Nishant Kumar Affidavit: बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए जेडीयू की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे और बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने भी नामांकन दाखिल कर दिया है. उनके हलफनामे से पता चला कि वे (निशांत कुमार) इंजीनियर नहीं हैं, बल्कि सिर्फ 12वीं पास हैं. इसके अलावा और भी कई बड़े खुलासे हुए हैं. हलफनामे में बताया गया है कि उन्होंने वर्ष 1998 में पटना साइंस कॉलेज से 12वीं परीक्षा पास की थी. इसके बाद उन्होंने रांची स्थित बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (BIT), मेसरा में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में एडमिशन लिया था. हलफनामे के अनुसार, निशांत कुमार ने कोर्स पूरा नहीं किया.
हलफनामे के अनुसार, निशांत कुमार ने इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के लिए आवश्यक 8 सेमेस्टर में से केवल पांच सेमेस्टर पूरे किए और साल 2001 में पढ़ाई छोड़ दी थी. संपत्ति के मामले में निशांत कुमार के पास कुल 4.63 करोड़ रुपये की संपत्ति दर्ज की गई है. उनके पास दो गाड़ियां भी हैं. निशांत कुमार ने अपने हलफनामे में बताया कि उनके पास 17409 रुपए नगद राशि है और 72 लाख 22805 का एफडी कराया है. म्युचुअल फंड में भी निशांत ने निवेश किया है. वहीं एनएससी भी डाकघर में ले रखा है. उनके पास नालंदा के कल्याण विभाग और पटना के कंकड़बाग, शेखपूरा, जगनपुरा में जमीन और फ्लैट है.
राजनीतिक गलियारों में लंबे समय से यह धारणा बनी हुई थी कि निशांत कुमार भी अपने पिता की तरह इंजीनियर हैं. लेकिन चुनावी हलफनामे में दी गई जानकारी के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू तो की थी, लेकिन डिग्री प्राप्त नहीं कर सके. इस खुलासे के बाद बिहार की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है. विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने इस मुद्दे को लेकर सवाल उठाए हैं.