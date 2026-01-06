Advertisement
मकर संक्रांति के बाद बिहार में 'सियासी खिचड़ी': JDU में निशांत की एंट्री की चचाएं और RJD-BJP में बड़े फेरबदल के संकेत

मकर संक्रांति के बाद बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं. बीजेपी में कई नए चेहरों को संगठन में एंट्री मिल सकती है, वहीं आरजेडी प्रदेश से बूथ तक नए चेहरों को मौका देने की तैयारी में है.

Written By  Sunil MIshra|Last Updated: Jan 06, 2026, 08:04 PM IST

Bihar Politics: मकर संक्रांति के बाद बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं. बीजेपी में कई नए चेहरों को संगठन में एंट्री मिल सकती है, वहीं आरजेडी प्रदेश से बूथ तक नए चेहरों को मौका देने की तैयारी में है. दूसरी ओर, जनता दल यूनाइटेड में निशांत कुमार की पॉलिटिक्स में एंट्री को लेकर नजरें टिकी हैं. इसके अलावा जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष के नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री बनने की संभावनाएं जताई जा रही हैं. अगर उन्हें मंत्री बनाया जाता है तो नए प्रदेश अध्यक्ष भी सामने आ सकते हैं. कांग्रेस की बात करें तो पिछले तीन बार से प्रदेश अध्यक्ष बदले जा रहे हैं, लेकिन कोई भी अपनी टीम नहीं बनाया पाया. अब उम्मीद है कि राजेश राम अपनी टीम बना सकते हैं.

राजनैतिक गलियारों से जो चर्चाएं चल रही हैं, उसकी मानें तो तीनों प्रमुख पार्टियां भारतीय जनता पार्टी (BJP), राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और कांग्रेस 14 जनवरी (मकर संक्रांति) का इंतजार कर रही हैं. मकर संक्रांति के बाद तीनों राजनीतिक दल संगठन में महत्वपूर्ण बदलाव करने की तैयारी में हैं. बीजेपी और जेडीयू लगातार सम्मान समारोह का आयोजन कर महिला और दूसरे कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने में जुटे हैं. 

बीजेपी में नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं और वे अपनी टीम बनाएंगे. इसकी घोषणा भी खरमास के बाद हो सकती है. राष्ट्रीय जनता दल में विधानसभा चुनाव के बाद से लगातार बैठकों का दौर चला और अब 2029 के आम चुनाव को देखते हुए जमीनी स्तर पर ताकत बढ़ाने के लिए प्रमुख पदों पर नए चेहरों और जिला से लेकर ब्लॉक स्तर तक सुव्यवस्थित समितियों का गठन करने पर जोर दिया जा रहा है. इसके संकेत भी प्रदेश अध्यक्ष ने दिए हैं. 

जेडीयू का कहना है कि उनकी पार्टी खरमास का इंतजार न करके लगातार जनहित के मुद्दे पर काम कर रही है और संगठन भी लगातार सदस्यता अभियान में जुटा है. खरमास के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की बात भी हो रही है और मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष यदि सरकार में आते हैं तो जेडीयू को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है. 

कांग्रेस में मदनमोहन झा, अखिलेश सिंह और राजेश राम के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से संगठन का गठन नहीं हुआ है. प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम राज्य के दौरे पर हैं और अच्छे कार्यकर्ता और नेताओं को परखने के साथ संगठन में उन्हें जवाबदेही सौंपने को लेकर कवायद तेज है.

बीजेपी में भी संगठन में नए चेहरे की एंट्री होगी. पिछले विधानसभा चुनावों के बाद बीजेपी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. पार्टी ने यहां दिलीप कुमार जायसवाल की जगह संजय सरावगी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है. वे अब अपनी टीम बनाने में जुटे हैं. माना जा रहा है कि पार्टी का विस्तार मकर संक्रांति के बाद किया जायेगा. 

पटना से रजनीश की रिपोर्ट

