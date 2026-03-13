निशांत कुमार का 'मिशन बिहार' शुरू: जेपी गोलंबर से कल्याणबीघा तक सक्रियता, नीतीश की विरासत संभालने निकले 'युवराज'

Bihar Politics: सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने जेडीयू की सदस्यता ग्रहण कर ली है, जिसके बाद से ही वे काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं. सीएम नीतीश का राजनीतिक जीवन काफी संघर्षपूर्ण रहा है. ऐसे में ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में निशांत के लिए यह रास्ता कितना कठिन होता है.
Bihar Politics: जदयू की सदस्यता उत्साहपूर्ण माहौल में ग्रहण करने के बाद निशांत लगातार सक्रिय हैं. मुख्य रूप से निशांत उन जगहों पर गए उन लोगों से मुलाकात की, जो उनके पिता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे हो या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन्हें अपना आइडियल मानते हैं. 44 साल के निशांत भले ही देर से राजनीति में कदम रख रहे हो लेकिन उनके पीछे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बड़ी राजनीतिक विरासत और बिहार के लिए किए गए कार्यों की लंबी सूची है. सबसे पहले वे जेपी गोलंबर पहुंचे, जहां उन्होंने लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की.
इसके बाद वे जननायक कर्पूरी ठाकुर मेमोरियल म्यूजियम, पटना पहुंचे और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दोनों नेताओं के रास्ते पर चले और उनके द्वारा किए गए कार्यों को आगे बढ़ाने की चर्चा हमेशा करते हैं. पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद निशांत मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और अपने पिता, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आशीर्वाद प्राप्त किया. इसके उपरांत उन्होंने आवासीय कार्यालय के कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों के साथ मिठाई बांटकर उनकी शुभकामनाएं भी स्वीकार कीं. इसके बाद उन्होंने पटना स्थित महावीर मंदिर जाकर भगवान के दर्शन किए और देश और प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की.
साथ ही रमज़ान के पवित्र महीने के अवसर पर वे पटना हाईकोर्ट स्थित मजार पर भी पहुंचे और वहां चादर चढ़ाकर अमन, शांति और भाईचारे की प्रार्थना की. निशांत ने 9 मार्च के दिन की शुरुआत अपनी माता स्वर्गीय मंजू सिन्हा को स्मरण करते हुए की. वे कंकड़बाग, पटना स्थित मंजू सिन्हा पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने उनकी मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उनकी स्मृतियों को नमन किया. इसके बाद वे पटना देवी मंदिर पहुंचे और मां के चरणों में मत्था टेककर आशीर्वाद प्राप्त किया. फिर वे पटना सिटी स्थित तख्त श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा पहुंचे, जहां उन्होंने मत्था टेककर आशीर्वाद लिया और देश-प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की. इस दौरान उन्होंने सिख समाज से जुड़े लोगों के साथ समय भी बिताया.
वहीं, 10 मार्च की सुबह जैसे ही निशांत को समाजवादी नेता और पूर्व विधायक सतीश कुमार जी के निधन की सूचना मिली, वे तुरंत कंकड़बाग स्थित उनके आवास पहुंचे. वहां उन्होंने उनके पार्थिव शरीर पर श्रद्धासुमन अर्पित किए और उनके पुत्र और अन्य परिजनों से मिलकर गहरी संवेदना व्यक्त की और अंतिम यात्रा में भी शामिल हुए. इसके बाद वे जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व सांसद बशिष्ठ नारायण सिंह (दादा) के आवास पहुंचे, जहां उन्होंने उनका आशीर्वाद लिया और उनके स्वास्थ्य का हालचाल जाना. इसके उपरांत वे अपनी तीनों बुआ उषा देवी, प्रभा देवी एवं इंदु कुमारी से मिलने उनके आवास पहुंचे और अपने नए राजनीतिक सफर की शुरुआत से पहले उनका आशीर्वाद प्राप्त किया.
11 मार्च को निशांत कुमार सुबह से दोपहर तक पार्टी कार्यालय में रहे. वहां उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों, पूर्व सांसदों, प्रवक्ताओं और संगठन से जुड़े विभिन्न पदाधिकारियों से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने संगठन की स्थिति, सरकार के कार्यों और जनता से मिल रहे फीडबैक पर चर्चा की तथा मीडिया से भी बातचीत की. फिर 12 मार्च को निशांत अपने पैतृक गांव कल्याणबीघा (नालंदा) पहुंचे. रास्ते में उन्होंने कई स्थानों पर रुककर कार्यकर्ताओं और आम जनता से मुलाकात की. विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों से संवाद कर उनका हालचाल जाना. कल्याणबीघा पहुंचकर उन्होंने अपने स्वर्गीय दादा-दादी और माता जी की प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी. इसके बाद वे अपने पैतृक घर पहुंचे, जहां उन्होंने भोजन किया और परिवार के सदस्यों तथा गांव के लोगों से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया.
इस अवसर पर नालंदा जिले के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता वहां पहुंचे. निशांत जी ने उनसे बातचीत कर संगठन की स्थिति के बारे में जाना और सभी से आग्रह किया कि वे पूरे समर्पण के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास कार्यों को जन-जन तक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाएं. इसके बाद वे एक निजी पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सेवादह गांव पहुंचे. साथ ही उन्होंने कल्याणबीघा स्थित इंडोर शूटिंग रेंज का भी दौरा किया, जहां उन्होंने निशानेबाजी का अभ्यास किया और राष्ट्रीय स्तर के युवा निशानेबाजों को बिहार का नाम रोशन करने के लिए प्रोत्साहित किया. निशांत की सक्रियता बताती है कि जनता दल यूनाइटेड और बिहार में जिस तरीके की राजनीति चल रही है, उसमें अपने पिता की राह पर निकल पड़े हैं. हालांकि देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में निशांत के लिए यह रास्ता कितना कठिन होता है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राजनीतिक जीवन काफी संघर्षपूर्ण रहा है. बिहार के तमाम राजनीतिक समीकरण को तोड़ते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सत्ता के शीर्ष पद पर रहे और अब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किए गए कार्यों की काफी चर्चा होती है.