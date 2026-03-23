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Bihar New CM: निशांत कुमार या सम्राट चौधरी या फिर कोई और... कौन बनेगा बिहार का अगला CM? चिराग ने कही ये बात

Chirag Paswan Latest News: लोजपा-आर अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से जब पूछा गया कि नई सरकार कब बनेगी, तो उन्होंने कहा कि घबराइए नहीं, गठबंधन में सहमति बन चुकी है. उन्होंने कहा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, किस दल से होगा, इसकी औपचारिक घोषणा बहुत जल्द की जाएगी.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 23, 2026, 01:31 PM IST

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सम्राट चौधरी, चिराग पासवान और संजय झा (फाइल फोटो)
सम्राट चौधरी, चिराग पासवान और संजय झा (फाइल फोटो)

Chirag Paswan On Bihar New CM: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा सांसद चुने जाने के साथ ही बिहार में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है. बिहार का अगल सीएम कौन बनेगा, इसको लेकर अटकलों का दौर जारी है. मीडिया में बीजेपी की ओर से सम्राट चौधरी तो वहीं जेडीयू की ओर से निशांत कुमार का नाम सबसे आगे चल रहा है. वहीं सियासी जानकारों का दावा है कि नई सरकार बीजेपी के नेतृत्व में बनेगी, जिसमें जेडीयू के दो डिप्टी सीएम होंगे. सरकार में अन्य सहयोगी दलों की भी उचित भूमिका दी जाएगी. हालांकि मुख्यमंत्री के नाम पर दावा कर पाना मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी हमेशा से बड़े उलटफेर करने के लिए जानी जाती है.

इस कयासबाजी के बीच लोजपा-आर अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने नई सरकार और अगले सीएम को लेकर बड़ा बयान दिया है. जब चिराग पासवान से पूछा गया कि नई सरकार कब बनेगी, तो उन्होंने कहा कि घबराइए नहीं, गठबंधन में सहमति बन चुकी है. चिराग ने कहा कि बहुत जल्द नई सरकार के गठन की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा. सीएम पद को लेकर चिराग ने कहा कि मुख्यमंत्री किस दल का होगा, इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी. लोजपा-आर अध्यक्ष ने कहा कि बिहार एनडीए के सभी दलों के नेता मिलकर नया सीएम चुनेंगे और बाद में औपचारिक तौर पर इसकी घोषणा भी कर देंगे.

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चिराग ने कहा कि हम लोगों के बीच सरकार बनाए जाने पर लेकर बातचीत शुरू है और लगभग सहमति बन गई है. सरकार किसके नेतृत्व बनेगी, बहुत जल्द इसकी घोषणा कर दी जाएगी. प्रधानमंत्री का सबसे लंबे समय तक पद पर बने रहने की खबर पर उन्होंने कहा कि हम लोगों के लिए और देश के लिए यह गौरव की बात है. हमारी कामना है कि वे आगे भी इसी तरह भारत के विकास के लिए काम करते रहें. 

ममता बनर्जी के द्वारा प्रधानमंत्री को सबसे बड़ा घुसपैठियों बताए जाने पर चिराग ने कहा कि अभी चुनाव का समय है. इस तरह के बातें आएंगी. ममता बनर्जी को लग रहा है उनकी सरकार जा रही है, इसलिए ममता बनर्जी इस तरह का बयान देते हैं. इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. बिहार में सम्राट मॉडल चलेगा, इस पर चिराग ने कहा कि होम डिपार्टमेंट के मंत्री के तौर पर वह अच्छा काम कर रहे हैं और आगे उनकी क्या भूमिका होगी, यह अभी कहना मुश्किल है. निशांत को भी मुख्यमंत्री बनाने की संभावना पर चिराग ने कहा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, किस दल से होगा, इसकी औपचारिक घोषणा बहुत जल्द की जाएगी. उन्होंने कहा कि नई सरकार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मार्गदर्शन मिलता रहेगा. 

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